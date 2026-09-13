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Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт

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Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
25
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710482
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
25
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
560 x 460 x 440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х44
Вес, кг.
13.7

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт

Снегоуборщик электрический DEKO ST2500R, 46см, 2500Вт, 2 фары предназначен для уборки снега на участках, придомовых территориях и для расчистки пешеходных зон в частных хозяйствах. Небольшой вес и дополнительные колеса делают уборку более комфортной и быстрой. С помощью специальной рукоятки можно поворачивать желоб и осуществлять выброс снега в желаемом направлении. Снегоуборщик оснащен 2-мя фарами для работы в темное время суток. Для компактного хранения и транспортировки изделия предусмотрена складная рукоятка. Комплектация Ковш - 1 шт. Рукоятка (верхняя и нижняя) - 2 шт. Рычаг включения шнеков - 1 шт . Рукоятка поворота желоба (состоит из 2-х частей) - 1 шт. Колеса - 2 шт . Дефлектор - 1 шт. Держатель кабеля - 1 шт. Фиксатор кабеля - 2 шт. Шестигранный ключ - 1 шт. Крепежный комплект (крепежные винты - 6 шт, винты - 6 шт, скобы - 2 шт, штифты - 2 шт, шайбы - 6 шт) - 1 шт . Руководство по эксплуатации Коробка

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko SnowLine ST2500R 2.5кВт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
25
Дальность выброса снега
9
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
560 x 460 x 440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик электрический DEKO ST2500R, 46см, 2500Вт, 2 фары предназначен для уборки снега на участках, придомовых территориях и для расчистки пешеходных зон в частных хозяйствах. Небольшой вес и дополнительные колеса делают уборку более комфортной и быстрой. С помощью специальной рукоятки можно поворачивать желоб и осуществлять выброс снега в желаемом направлении. Снегоуборщик оснащен 2-мя фарами для работы в темное время суток. Для компактного хранения и транспортировки изделия предусмотрена складная рукоятка. Комплектация Ковш - 1 шт. Рукоятка (верхняя и нижняя) - 2 шт. Рычаг включения шнеков - 1 шт . Рукоятка поворота желоба (состоит из 2-х частей) - 1 шт. Колеса - 2 шт . Дефлектор - 1 шт. Держатель кабеля - 1 шт. Фиксатор кабеля - 2 шт. Шестигранный ключ - 1 шт. Крепежный комплект (крепежные винты - 6 шт, винты - 6 шт, скобы - 2 шт, штифты - 2 шт, шайбы - 6 шт) - 1 шт . Руководство по эксплуатации Коробка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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