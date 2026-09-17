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Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250

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Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 1
Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 2
Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 3
Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 4
Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 5
Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 1
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 2
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 3
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 4
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 5
  • Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743111
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Регулировка положения снегозаборника
нет
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
690х370х210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х37х21
Вес, кг.
5.64

Описание товара Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250

Аккумуляторный снегоуборщик MCST20-250 это компактный и эффективный инструмент для уборки снега с дорожек на даче или приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Компактная разборная конструкция позволяет удобно хранить и легко перевозить снегоуборщик в багажнике автомобиля. Защита от случайного включения обеспечивает безопасность использования. С его помощью вы легко можете освободить от снега подходы к дому или стоянке автомобиля.

Отзывы о товаре Снегоуборщик MaxPiler MCST20-250




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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Регулировка положения снегозаборника
нет
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
690х370х210 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный снегоуборщик MCST20-250 это компактный и эффективный инструмент для уборки снега с дорожек на даче или приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Компактная разборная конструкция позволяет удобно хранить и легко перевозить снегоуборщик в багажнике автомобиля. Защита от случайного включения обеспечивает безопасность использования. С его помощью вы легко можете освободить от снега подходы к дому или стоянке автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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