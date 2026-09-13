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Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический Deko ST212-5

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Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST212-5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710483
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х22
Вес, кг.
6.49

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST212-5

Снегоуборочная техника Deko – это надежное и функциональное устройство для эффективной уборки снега на небольших участках. Благодаря компактным габаритам и легкому весу всего в 5,6 кг, данная модель идеально подходит для использования в частных домах и на дачах, особенно в условиях ограниченного пространства. Устройство оснащено электрическим двигателем, что позволяет работать без использования топлива и обеспечивает низкий уровень шума. Отсутствие самоходности делает снегоуборщик простым в управлении и безопасным даже для пользователей без опыта. Ширина захвата в 254 мм и высота захвата в 160 мм позволяют быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Общие габариты устройства – 38 см в ширину и 22 см в высоту – делают его удобным для хранения и транспортировки. Снегоуборщик Deko – это сочетание китайской инновационности и простоты, которое делает зимние хлопоты легкими и приятными.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST212-5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko – это надежное и функциональное устройство для эффективной уборки снега на небольших участках. Благодаря компактным габаритам и легкому весу всего в 5,6 кг, данная модель идеально подходит для использования в частных домах и на дачах, особенно в условиях ограниченного пространства. Устройство оснащено электрическим двигателем, что позволяет работать без использования топлива и обеспечивает низкий уровень шума. Отсутствие самоходности делает снегоуборщик простым в управлении и безопасным даже для пользователей без опыта. Ширина захвата в 254 мм и высота захвата в 160 мм позволяют быстро и эффективно справляться с уборкой свежевыпавшего снега. Общие габариты устройства – 38 см в ширину и 22 см в высоту – делают его удобным для хранения и транспортировки. Снегоуборщик Deko – это сочетание китайской инновационности и простоты, которое делает зимние хлопоты легкими и приятными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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