Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Starwind GST-2246 3л.с.
Снегоуборочная техника Starwind представляет собой надежное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной и быстрой очистки снега в разнообразных условиях. Произведенная под брендом из Малайзии, эта модель сочетает в себе высокую производительность и современный дизайн. Основные характеристики: - Ширина: 52 см - Высота: 53 см - Вес: 24,5 кг Starwind оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 лошадиные силы, что обеспечивает надежную работу при любых погодных условиях. Двигатель является четырехтактным, что гарантирует более плавную и долговечную эксплуатацию, а также меньший уровень шума и снижение выбросов в атмосферу. Объем топливного бака составляет 1,4 литра, что позволяет уверенно выполнять большие объемы работы без постоянных дозаправок. Ширина захвата снегоуборщика составляет 460 мм, а высота захвата — 270 мм, что делает его идеальным выбором для расчистки как узких проходов, так и более обширных площадей. Благодаря этим параметрам, устройство с легкостью справляется с большим объемом снега за короткий промежуток времени. Снегоуборочная техника Starwind — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и высокую производительность. С ним уборка снега станет легкой задачей, а результат работы будет радовать вас каждый раз.
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