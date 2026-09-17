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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек

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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 1
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 2
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 3
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 4
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 5
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 6
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 7
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 8
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 9
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 10
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 11
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 12
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 13
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 14
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 15
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 16
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 17
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 18
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
8
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 1
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 2
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 3
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 4
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 5
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 6
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 7
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 8
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 9
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 10
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 11
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 12
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 13
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 14
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 15
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 16
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 17
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 18
  • Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 710 руб. 
Начислим 524 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек
32 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х56
Вес, кг.
19.3

Описание товара Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек

Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек

Отзывы о товаре Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
8
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 560 мм, 40В, 2 АКБ, ЗУ, метал. шнек - купить по цене 32710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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