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Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт

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Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710476
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Характеристики

Бренд
DEKO
Высота, см
22
Родина бренда
Китай
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х32х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт

Снегоуборочная техника Deko — это компактное и эффективное решение для уборки снега, идеально подходящее для небольших территорий и частных владений. С шириной в 32 см и высотой в 22 см, данная модель обладает легким весом в 3,9 кг, что делает ее удобно управляемой для пользователей любого уровня подготовки. Оборудованная электрическим двигателем и приводом, снегоуборочная машина Deko обеспечивает надежность и стабильность работы, минимизируя уровень шума и вибрации. Ширина захвата в 280 мм и высота захвата в 150 мм позволяют эффективно очищать дорожки и подъездные пути от свежевыпавшего снега. Родина бренда — Китай, что гарантирует современный подход и качественные материалы, соответствующие мировым стандартам. Снегоуборочная техника Deko сочетает в себе простоту эксплуатации и надежность, становясь незаменимым помощником в зимний период.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Высота, см
22
Родина бренда
Китай
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
28
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
6
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Deko — это компактное и эффективное решение для уборки снега, идеально подходящее для небольших территорий и частных владений. С шириной в 32 см и высотой в 22 см, данная модель обладает легким весом в 3,9 кг, что делает ее удобно управляемой для пользователей любого уровня подготовки. Оборудованная электрическим двигателем и приводом, снегоуборочная машина Deko обеспечивает надежность и стабильность работы, минимизируя уровень шума и вибрации. Ширина захвата в 280 мм и высота захвата в 150 мм позволяют эффективно очищать дорожки и подъездные пути от свежевыпавшего снега. Родина бренда — Китай, что гарантирует современный подход и качественные материалы, соответствующие мировым стандартам. Снегоуборочная техника Deko сочетает в себе простоту эксплуатации и надежность, становясь незаменимым помощником в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Deko ST1700R 1.7кВт - по цене 8100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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