Снегоуборщик электрический Starwind EST-1600 1.6кВт
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-1600 1.6кВт
Электрический снегоуборщик STARWIND EST-1600 предназначен для быстрой уборки снега с придомовой территории, места для автомобиля, тротуаров и дорожек. Снегоуборщик работает от стандартной электрической сети 230 В. Модель STARWIND EST-1600 оснащена электродвигателем в 1600 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин – что обеспечивает выброс снега на расстояние до 4 м. Ширина захвата снега – 40 см, высота захвата снега – 18 см. Благодаря поворотному пластиковому желобу, Вы можете регулировать направление выброса снега до 180 градусов. Снегоуборочная машина STARWIND оснащена эргономичной рукояткой для комфортной и безопасной эксплуатации, а также защитой от случайного запуска. STARWIND EST-1600 имеет колеса для легкого перемещения, а рукоятку прибора можно сложить для компактного хранения. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из армированной резины, устойчивой к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии. . Сделайте уборку снега быстрой и легкой со снегоуборочной машиной STARWIND.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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