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Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ

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Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 1
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 2
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 3
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 4
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 5
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 6
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 7
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 8
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 9
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 10
Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 8
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 9
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 10
  • Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710484
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Габариты (Д*Ш*В)
500х215х370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х22
Вес, кг.
5.94

Описание товара Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ

Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST20, 20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Deko ST20 с АКБ 5Ач и ЗУ




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
25
Высота захвата, см
16
Дальность выброса снега
6
Габариты (Д*Ш*В)
500х215х370 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST20, 20В, 2*5.0Ач предназначен для уборки небольших территорий от снега. Снегоуборщик имеет сниженный уровень шума и не загрязняет окружающую среду. Основная и дополнительная ручки способствуют лучшему удержанию устройства. Шнек из высокопрочного пластика не царапает декоративные покрытия. Аккумулятор, поставляемый в комплекте, обладает повышенной токоотдачей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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