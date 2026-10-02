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Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)

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Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 1
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 2
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 3
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 4
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 5
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 6
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 7
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 8
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 9
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 10
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 11
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 12
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 13
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 14
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 15
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 16
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 17
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 18
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 19
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 20
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 21
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 22
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 23
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 24
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 25
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 6
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 7
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 8
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 9
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 10
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 11
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 12
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 13
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 14
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 15
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 16
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 17
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 18
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 19
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 20
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 21
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 22
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 23
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 24
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 25
  • Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 97620 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)
10 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х51
Вес, кг.
15.5

Описание товара Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)

Снегоуборочная техника СИБРТЕХ представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический снегоуборщик характеризуется легким весом в 15 кг, что обеспечивает удобство транспортировки и маневренности. С шириной захвата 46 см и высотой захвата 30 см, он позволяет быстро очищать обширные зоны от снега. Максимальная дальность выброса снега составляет 9 метров, что помогает распределить снег равномерно и предотвратить его повторное накопление в нежелательных местах. Основное преимущество модели заключается в ее электрическом двигателе, который минимизирует уровень шума и обеспечивает экологически чистую работу без вредных выбросов. СИБРТЕХ, как бренд, известен своей надёжностью и качеством, гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность своей техники. У снегоуборщика отсутствуют фары, но это не влияет на его эффективность при дневной уборке. Идеально подходит для использования домовладельцами или в небольших коммерческих зонах, где необходимо быстро и качественно справляться с сезонными снегопадами.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Ширина захвата, см
46
Высота захвата, см
30
Дальность выброса снега
9
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника СИБРТЕХ представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический снегоуборщик характеризуется легким весом в 15 кг, что обеспечивает удобство транспортировки и маневренности. С шириной захвата 46 см и высотой захвата 30 см, он позволяет быстро очищать обширные зоны от снега. Максимальная дальность выброса снега составляет 9 метров, что помогает распределить снег равномерно и предотвратить его повторное накопление в нежелательных местах. Основное преимущество модели заключается в ее электрическом двигателе, который минимизирует уровень шума и обеспечивает экологически чистую работу без вредных выбросов. СИБРТЕХ, как бренд, известен своей надёжностью и качеством, гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность своей техники. У снегоуборщика отсутствуют фары, но это не влияет на его эффективность при дневной уборке. Идеально подходит для использования домовладельцами или в небольших коммерческих зонах, где необходимо быстро и качественно справляться с сезонными снегопадами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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