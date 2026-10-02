Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический СибрТех ЭСБ-2000 (97620)
Снегоуборочная техника СИБРТЕХ представляет собой надежное и эффективное решение для уборки снега на небольших участках. Этот электрический снегоуборщик характеризуется легким весом в 15 кг, что обеспечивает удобство транспортировки и маневренности. С шириной захвата 46 см и высотой захвата 30 см, он позволяет быстро очищать обширные зоны от снега. Максимальная дальность выброса снега составляет 9 метров, что помогает распределить снег равномерно и предотвратить его повторное накопление в нежелательных местах. Основное преимущество модели заключается в ее электрическом двигателе, который минимизирует уровень шума и обеспечивает экологически чистую работу без вредных выбросов. СИБРТЕХ, как бренд, известен своей надёжностью и качеством, гарантирует долгосрочное использование и высокую производительность своей техники. У снегоуборщика отсутствуют фары, но это не влияет на его эффективность при дневной уборке. Идеально подходит для использования домовладельцами или в небольших коммерческих зонах, где необходимо быстро и качественно справляться с сезонными снегопадами.
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