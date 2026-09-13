Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Starwind EST-1500 1.5кВт
Снегоуборочная техника Starwind — это надежное и эффективное решение для быстрой и удобной уборки снега на вашем участке. Данное устройство оснащено электрическим приводом и электрическим двигателем, что делает его экологически чистым и тихим в эксплуатации, идеально подходящим для использования в жилых районах. С шириной захвата 400 мм и высотой захвата 150 мм, эта снегоуборочная машина легко справляется с расчисткой свежевыпавшего снега, а её легкий вес — всего 6,5 кг — обеспечивает простоту в управлении и маневренность. Благодаря этому, уборка даже на небольших территориях станет быстрым и неутомительным процессом. Продукция бренда Starwind, родом из Китая, отличается своим современным технологическим подходом, высоким качеством сборки и вниманием к деталям. Это оборудование станет надёжным помощником в борьбе с зимними осадками, обеспечивая чистоту и безопасность вашего двора или дорожки.
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