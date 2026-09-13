Дрель электрическая KEYANG PD-450KL
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель электрическая KEYANG PD-450KL
Электрическая дрель KEYANG PD-450KL предназначена для монтажа отверстий на поверхностях отделочно-строительных материалов. Инструмент выручит при сборке мебели, монтаже конструкций из дерева, установке бытовой аппаратуры, обустройстве садового участка и т.д.
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Электрическая дрель KEYANG PD-450KL предназначена для монтажа отверстий на поверхностях отделочно-строительных материалов. Инструмент выручит при сборке мебели, монтаже конструкций из дерева, установке бытовой аппаратуры, обустройстве садового участка и т.д.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
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