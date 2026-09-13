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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black

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Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
9 200 руб.  14 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708442
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black

Представляем вашему вниманию мощный и современный смартфон от компании Xiaomi, разработанный для активных пользователей, которым важно сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Данный смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном, что делает просмотр мультимедиа или работу с документами максимально комфортными. Диагональ экрана входит в диапазон от 6.5 до 7.0 дюймов, предлагая пользователю оптимальное сочетание размера и удобства. Одной из ключевых особенностей этого устройства является емкость аккумулятора 6000 мА·ч. Аккумулятор типа Li-Ion гарантирует длительную работу без необходимости частой подзарядки, что особенно актуально для активных людей и путешественников. Диапазон емкости аккумулятора от 6000 до 7000 мА·ч обеспечивает надежную поддержку в любой ситуации. Смартфон поддерживает Bluetooth версии 5.3, который обеспечивает быстрое подключение и стабильную передачу данных. Высокий класс защиты IP64 свидетельствует о надежной защите от пыли и влаги, что делает устройство идеальным для использования в самых различных условиях. Оснащенный двумя основными камерами, смартфон позволит вам запечатлеть важные моменты с высоким качеством. Основная операционная система Android дает доступ к широкому спектру приложений и возможностям персонализации. Поддержка 4G LTE гарантирует быстрый доступ к интернету, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Возможность использования двух SIM-карт делает это устройство отличным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает разделять личное и рабочее общение. В целом, этот смартфон Xiaomi станет надежным спутником для каждого, кто ищет производительность, удобство и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Midnight Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию мощный и современный смартфон от компании Xiaomi, разработанный для активных пользователей, которым важно сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Данный смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном, что делает просмотр мультимедиа или работу с документами максимально комфортными. Диагональ экрана входит в диапазон от 6.5 до 7.0 дюймов, предлагая пользователю оптимальное сочетание размера и удобства. Одной из ключевых особенностей этого устройства является емкость аккумулятора 6000 мА·ч. Аккумулятор типа Li-Ion гарантирует длительную работу без необходимости частой подзарядки, что особенно актуально для активных людей и путешественников. Диапазон емкости аккумулятора от 6000 до 7000 мА·ч обеспечивает надежную поддержку в любой ситуации. Смартфон поддерживает Bluetooth версии 5.3, который обеспечивает быстрое подключение и стабильную передачу данных. Высокий класс защиты IP64 свидетельствует о надежной защите от пыли и влаги, что делает устройство идеальным для использования в самых различных условиях. Оснащенный двумя основными камерами, смартфон позволит вам запечатлеть важные моменты с высоким качеством. Основная операционная система Android дает доступ к широкому спектру приложений и возможностям персонализации. Поддержка 4G LTE гарантирует быстрый доступ к интернету, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Возможность использования двух SIM-карт делает это устройство отличным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает разделять личное и рабочее общение. В целом, этот смартфон Xiaomi станет надежным спутником для каждого, кто ищет производительность, удобство и функциональность в одном устройстве.
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Отзывы


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