Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 708368
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1 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
160x78x52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х7
Вес, г.
443
Описание товара Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black
SVEN PS-99 — логичный следующий шаг в эволюции ,где наши разработчики решили слегка увеличить размеры, но при этом добиться существенно более впечатляющего звучания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
160x78x52
Страна производитель
Китай
SVEN PS-99 — логичный следующий шаг в эволюции ,где наши разработчики решили слегка увеличить размеры, но при этом добиться существенно более впечатляющего звучания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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