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Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR)

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Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 1
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 2
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 3
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 4
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 5
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 6
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 7
Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 1
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 2
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 3
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 4
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 5
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 6
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 7
  • Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582189
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
260x140x52 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, кг.
1.01

Описание товара Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR)

Портативная акустика Digma — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактную и мощную колонку для ежедневного использования. С весом всего 0,85 кг, она легко помещается в рюкзак или сумку, что делает ее отличным спутником для путешествий и прогулок. Колонка обладает мощностью 10 Вт и обеспечит качественный моно звук, который приятно удивит вас своей чистотой и громкостью. Она оснащена одним динамиком, что делает её простым и надежным решением для прослушивания музыки. Акустика работает на аккумуляторе с емкостью 3000 мА·ч, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении 4 часов без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через встроенный Li-Ion аккумулятор, что обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Эта модель поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам. Пластиковый корпус в стильном зеленом цвете не только придаёт колонке современный вид, но и обеспечивает ей долговечность и защиту от внешних воздействий. Отличительной чертой данной модели является отсутствие дисплея, что делает её управление интуитивно понятным и простым. Портативная колонка от бренда Digma — это надежное решение для любителей качественного звучания в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma S-24 зеленый (SP2410GR)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый
Особенности
встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъем для подключения наушников
да
Развернуть
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
260x140x52 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактную и мощную колонку для ежедневного использования. С весом всего 0,85 кг, она легко помещается в рюкзак или сумку, что делает ее отличным спутником для путешествий и прогулок. Колонка обладает мощностью 10 Вт и обеспечит качественный моно звук, который приятно удивит вас своей чистотой и громкостью. Она оснащена одним динамиком, что делает её простым и надежным решением для прослушивания музыки. Акустика работает на аккумуляторе с емкостью 3000 мА·ч, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на протяжении 4 часов без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через встроенный Li-Ion аккумулятор, что обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Эта модель поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, позволяя легко подключаться к различным устройствам. Пластиковый корпус в стильном зеленом цвете не только придаёт колонке современный вид, но и обеспечивает ей долговечность и защиту от внешних воздействий. Отличительной чертой данной модели является отсутствие дисплея, что делает её управление интуитивно понятным и простым. Портативная колонка от бренда Digma — это надежное решение для любителей качественного звучания в любом месте и в любое время.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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