Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ с процессором MediaTek G200 и беспроводной зарядкой. Рекордно тонкий, элегантный и надёжный. Смартфон первым получил мощный процессор MediaTek G200. Постоянная память 256 Гб вместе с 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения на 3, 5 или 8 Гб обеспечивает сбалансированную работу устройства. Энергоэффективный аккумулятор емкостью 5 200 мАч обеспечивает целый день работы устройства. В комплекте со смартфоном идёт чехол с магнитными вставками для удобной беспроводной зарядки 30 Вт, также пополнить энергию смартфона можно с помощью быстрой зарядки 45 Вт Type-C. Tecno SPARK 40 Pro+ может выполнять задачи пауэрбанка, в модели доступна беспроводная реверсивная зарядка мощностью 5 Вт и проводная 10 Вт. Tecno SPARK 40 Pro+ получил изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Ныряйте с головой в киномарафоны и мобильный гейминг вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Изогнутая и обтекаемая со всех сторон форма корпуса смартфона с равномерно скошенными краями как на передней, так и на задней панели, визуально уменьшает и без того максимально узкую боковую рамку 6.49 мм и увеличивает ударопрочность смартфона. Tecno SPARK 40 Pro+ очень лёгкий — всего 160 граммов. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой уровня IP64.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)