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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium

44 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 2
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  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
20 290 руб.  31 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708311
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium

Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - смартфон среднего-старшего класса с 6.78" 1.5K AMOLED-экраном, частотой до 120 Гц и упором на мобильную фотографию. За производительность отвечает Dimensity 7300 (6 нм) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

Для кого и под какие задачи

Модель ориентирована на пользователей, которые активно снимают фото и видео, ведут соцсети и хотят получить сильную камеру без флагманской цены. Смартфон также комфортен для игр и многозадачности благодаря энергоэффективному чипсету и быстрому дисплею.

Камеры и мультимедиа

Tecno Camon 40 Pro использует продвинутый 50-64-Мп основной модуль (в зависимости от версии рынка) с улучшенным ночным режимом, стабилизацией и портретными алгоритмами. Ультраширокий и дополнительный модули, а также качественная фронтальная камера делают устройство сильным выбором для фото, видео и стримов.

Связь, удобство и дизайн

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён быстрым сканером отпечатка и фирменной оболочкой HiOS с ИИ-функциями для камеры и энергосбережения. Изогнутый экран и титановый оттенок корпуса придают устройству премиальный внешний вид, при этом сохраняется удобство хвата.

Важные нюансы перед покупкой

Модель лучше всего раскрывается в руках тех, кто активно использует камеру: если приоритет - именно фото и видео, Camon 40 Pro даёт сильное сочетание оптики и софта в своём классе. Отсутствие явно "игрового" позиционирования не мешает запускать тяжёлые проекты, но для максимального FPS в топовых играх любителям киберспорта стоит ориентироваться на игровые линейки с более агрессивным охлаждением.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон. с тех пор как один из известных брендов ушёл с рынка, а потом и вовсе распался, то искал альтернативу по цене и качеству. первый телефон данной фирмы был camon 30, очень понравился. тут появилась возможность, а точнее необходимость в новом телефоне. взял данную модель. в целом телефон, компания нравятся. гаджеты модели очень хорошие и значительно ниже в цене, чем у других брендов. взял и часы и наушники, синхронизируются быстро, работают отлично. в игры особо не играю, но танки блитц тянут хорошо. в остальном все в рабочем режиме. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. со старого хонора 8с скопировал все через провод. работает шустро. пол дня обновлялся) к вечеру вроде успокоился. камера фоткает довольно таки хорошо. получше чем poco x5 pro 5g.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всем привет, долго выбирал , пересмотрел кучу сравнений и остановился на этой модели. и не пожалел спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Галимарданова Гульназ

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый телефон, большой объем памяти, тонкий, в руке сидит удобно, пришёл в комплекте прикольный чехол, зарядка тоже в комплекте была
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Рузанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купила телефон,просто замечательный,все хорошо работает,быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Всё на высшем уровне. Спасибо большое продавцу. Спасибо Дружескому КИТАЮ.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
первый взгляд, я бы сказал, камера не универсальная
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон,шустрый ,приятный в использовании. Напоминает старые самсунги ейдж ) в комплекте на экране пленка и бампер ,вполне сносный.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой довольны , пока всё устраивает.единственное найти защитное стекло.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
НАТАЛЬЯ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон,очень хороший,мне понравился.Давно его хотела.Чехол в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Р.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон мне очень нравится. Работает отлично, быстро. Соответствует всем заявленным характеристикам. Пользуюсь им уже почти 3 недели, пока нареканий нет. Телефон пришёл в заводской упаковке, есть зарядка, чехол, скрепка для извлечения симки, защитная плёнка на экране. Батарея держит заряд хорошо. Пользуюсь телефоном весь день, а вечером ещё и фильм...
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
елена в.

Достоинства:


Комментарий:
телефон в целом очень даже хороший, летает, качество снимков отличное. Батареи хватает при использовании активном на 1,5 дня.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
мы берём уже второй,очень хорошая камера, есть немного встроенных не нужных приложений гугл,но не критично. Быстрая зарядка ,долго держит заряд даже с игрушками и просмотром видео.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Много новых функций. Главное не валит реклама как в ксяоми. Камера супер. Технологии зашли в перед. А цена вообще огонь.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон внешний вид классный в руке лежит удобно не тяжёлый. видео,фото чёткое,отличное.экран яркий.скорость работы шустрый.полно всяких настроек.в общем всё супер.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, шустрый,камера неплохая, есть ИИ помошник
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный шустрый без тормозов мне очень-очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
телефон вообще бомба, супер.ещё раз убеждаюсь что техно хороший качественный телефон.быстрый.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Серг

Достоинства:


Комментарий:
отличная игрушка, если бы не амолед экран, и был бы проц от 1.5млн балов в антуту
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу, всё как в описании, товар соответствует. телефон очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
почему телефон не включается? такая заставка и всё, далее ничего нет
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень понравился, работает очень хорошо,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Батыр К.

Достоинства:


Комментарий:
супер телефон. камера 1080 с 60 кадрами просто класс. жаль нет 4к с 60 кадрами, а только с 30. за 18к бомба
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену tecno pova 5, по скорости работы плюс минус так же или чуть быстрее, и за герцовки все выглядит плавнее, экран по цветопередаче и яркости на 2 головы выше, особенно черный цвет, доп кнопка удобная, можно её перенастроить на все что угодно, в целом впечатление пока сугубо положительное
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Соотношение цена качество супер. Пишу отзыв спустя две недели использования. Конечно телефон не для игр. Но... он многое тянет. Экран восхитительный. Яркий, контрастеый, с очень хорошим сенсором. Гидрофобное покрытие идеальное. Камеры очень замечательны. Отличный смартфон - без выпендрёжа и за адекватную цену. Брал за 17800 за эти деньги ПУШКА-ГОНКА
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро,всё работает отлично спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошей упаковке,пользуюсь только первый день,еще не полностью освоила.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Тумащик А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, комплектующие в наличии, жаль чехол что идет в комплекте в руке скользит, или просто привык к обычным силиконовым
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон понравился, брала в подарок. пользуюсь сама Tecno CAMON 20 Pro. все устраивает. упакован был в плёнку. доставка быстрая, курьером. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел хорошо запакован.Коробка целая.Сам телефон отличный! Все как и заявлено и рассказано в обзорах на него! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за свои деньги! Очень приятно удивлен. Tecno предлагает идеальный баланс: стильный дизайн, сочный AMOLED-экран и очень достойные камеры за адекватную цену. Батарея держит больше дня если использовать для повседневных задач, производительности хватает для всех повседневных задач и даже игр. Лучшее соотношение цены и качества на рынке. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон хороший, легкий, удобно держать в руке. яркий экран, классные фото получаются. Пришел с опозданием, что немного огорчило, так как брали в подарок, пришлось дарить позже.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну на нг очень хороший телефон , бюджетный вариант, советую
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован коробка целая, брали сыну он очень доволен, спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой смарт.Амолед экран,шустрый,довольно неплохая камера для бюджетника
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Dmitry D.

Достоинства:


Комментарий:
телефон вообще супер пушка, искусственный интеллект просто топ как чётко вытягивает фото
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,ии помощник, спасибо продавцу,характеристикам соответствует
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
заказали телефон,заказ пришел быстро,отлично упакован товар,покупкой довольна,телефон яркий,громкий,шустрый.Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Потом дополню. Очень хороший телефон за свои деньги. Заказывал чёрный,а пришел другой цвет.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Соответствует всем заявленным характеристикам и возможностям. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал себе, пользуйсь пару дней, все отлично работает пришло быстро, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный телефончик. До этого телефона был Tecno Camon 20 Pro 5 g и ни разу не разочаровалась в этой фирме... Данный телефон по мощнее и по новее, функций много, техно ни разу не разочаровал. Пришёл быстро Товар и продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Korben D.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, но почему-то плохое качество соединения с беспроводными наушниками, с условием, что на других устройствах наушники работают без проблем
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон имба всем советую пишут отзыв спустя месяц телефон бомба



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - смартфон среднего-старшего класса с 6.78" 1.5K AMOLED-экраном, частотой до 120 Гц и упором на мобильную фотографию. За производительность отвечает Dimensity 7300 (6 нм) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

Для кого и под какие задачи

Модель ориентирована на пользователей, которые активно снимают фото и видео, ведут соцсети и хотят получить сильную камеру без флагманской цены. Смартфон также комфортен для игр и многозадачности благодаря энергоэффективному чипсету и быстрому дисплею.

Камеры и мультимедиа

Tecno Camon 40 Pro использует продвинутый 50-64-Мп основной модуль (в зависимости от версии рынка) с улучшенным ночным режимом, стабилизацией и портретными алгоритмами. Ультраширокий и дополнительный модули, а также качественная фронтальная камера делают устройство сильным выбором для фото, видео и стримов.

Связь, удобство и дизайн

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён быстрым сканером отпечатка и фирменной оболочкой HiOS с ИИ-функциями для камеры и энергосбережения. Изогнутый экран и титановый оттенок корпуса придают устройству премиальный внешний вид, при этом сохраняется удобство хвата.

Важные нюансы перед покупкой

Модель лучше всего раскрывается в руках тех, кто активно использует камеру: если приоритет - именно фото и видео, Camon 40 Pro даёт сильное сочетание оптики и софта в своём классе. Отсутствие явно "игрового" позиционирования не мешает запускать тяжёлые проекты, но для максимального FPS в топовых играх любителям киберспорта стоит ориентироваться на игровые линейки с более агрессивным охлаждением.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон. с тех пор как один из известных брендов ушёл с рынка, а потом и вовсе распался, то искал альтернативу по цене и качеству. первый телефон данной фирмы был camon 30, очень понравился. тут появилась возможность, а точнее необходимость в новом телефоне. взял данную модель. в целом телефон, компания нравятся. гаджеты модели очень хорошие и значительно ниже в цене, чем у других брендов. взял и часы и наушники, синхронизируются быстро, работают отлично. в игры особо не играю, но танки блитц тянут хорошо. в остальном все в рабочем режиме. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. со старого хонора 8с скопировал все через провод. работает шустро. пол дня обновлялся) к вечеру вроде успокоился. камера фоткает довольно таки хорошо. получше чем poco x5 pro 5g.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всем привет, долго выбирал , пересмотрел кучу сравнений и остановился на этой модели. и не пожалел спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Галимарданова Гульназ

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый телефон, большой объем памяти, тонкий, в руке сидит удобно, пришёл в комплекте прикольный чехол, зарядка тоже в комплекте была
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Рузанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купила телефон,просто замечательный,все хорошо работает,быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо. Всё на высшем уровне. Спасибо большое продавцу. Спасибо Дружескому КИТАЮ.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
первый взгляд, я бы сказал, камера не универсальная
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон,шустрый ,приятный в использовании. Напоминает старые самсунги ейдж ) в комплекте на экране пленка и бампер ,вполне сносный.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой довольны , пока всё устраивает.единственное найти защитное стекло.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
НАТАЛЬЯ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон,очень хороший,мне понравился.Давно его хотела.Чехол в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Р.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон мне очень нравится. Работает отлично, быстро. Соответствует всем заявленным характеристикам. Пользуюсь им уже почти 3 недели, пока нареканий нет. Телефон пришёл в заводской упаковке, есть зарядка, чехол, скрепка для извлечения симки, защитная плёнка на экране. Батарея держит заряд хорошо. Пользуюсь телефоном весь день, а вечером ещё и фильм...
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
елена в.

Достоинства:


Комментарий:
телефон в целом очень даже хороший, летает, качество снимков отличное. Батареи хватает при использовании активном на 1,5 дня.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
мы берём уже второй,очень хорошая камера, есть немного встроенных не нужных приложений гугл,но не критично. Быстрая зарядка ,долго держит заряд даже с игрушками и просмотром видео.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Много новых функций. Главное не валит реклама как в ксяоми. Камера супер. Технологии зашли в перед. А цена вообще огонь.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон внешний вид классный в руке лежит удобно не тяжёлый. видео,фото чёткое,отличное.экран яркий.скорость работы шустрый.полно всяких настроек.в общем всё супер.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, шустрый,камера неплохая, есть ИИ помошник
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный шустрый без тормозов мне очень-очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
телефон вообще бомба, супер.ещё раз убеждаюсь что техно хороший качественный телефон.быстрый.рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Серг

Достоинства:


Комментарий:
отличная игрушка, если бы не амолед экран, и был бы проц от 1.5млн балов в антуту
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо продавцу, всё как в описании, товар соответствует. телефон очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
почему телефон не включается? такая заставка и всё, далее ничего нет
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень понравился, работает очень хорошо,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Батыр К.

Достоинства:


Комментарий:
супер телефон. камера 1080 с 60 кадрами просто класс. жаль нет 4к с 60 кадрами, а только с 30. за 18к бомба
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену tecno pova 5, по скорости работы плюс минус так же или чуть быстрее, и за герцовки все выглядит плавнее, экран по цветопередаче и яркости на 2 головы выше, особенно черный цвет, доп кнопка удобная, можно её перенастроить на все что угодно, в целом впечатление пока сугубо положительное
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую. Соотношение цена качество супер. Пишу отзыв спустя две недели использования. Конечно телефон не для игр. Но... он многое тянет. Экран восхитительный. Яркий, контрастеый, с очень хорошим сенсором. Гидрофобное покрытие идеальное. Камеры очень замечательны. Отличный смартфон - без выпендрёжа и за адекватную цену. Брал за 17800 за эти деньги ПУШКА-ГОНКА
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро,всё работает отлично спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в хорошей упаковке,пользуюсь только первый день,еще не полностью освоила.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Тумащик А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, комплектующие в наличии, жаль чехол что идет в комплекте в руке скользит, или просто привык к обычным силиконовым
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон понравился, брала в подарок. пользуюсь сама Tecno CAMON 20 Pro. все устраивает. упакован был в плёнку. доставка быстрая, курьером. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел хорошо запакован.Коробка целая.Сам телефон отличный! Все как и заявлено и рассказано в обзорах на него! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за свои деньги! Очень приятно удивлен. Tecno предлагает идеальный баланс: стильный дизайн, сочный AMOLED-экран и очень достойные камеры за адекватную цену. Батарея держит больше дня если использовать для повседневных задач, производительности хватает для всех повседневных задач и даже игр. Лучшее соотношение цены и качества на рынке. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон хороший, легкий, удобно держать в руке. яркий экран, классные фото получаются. Пришел с опозданием, что немного огорчило, так как брали в подарок, пришлось дарить позже.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну на нг очень хороший телефон , бюджетный вариант, советую
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован коробка целая, брали сыну он очень доволен, спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой смарт.Амолед экран,шустрый,довольно неплохая камера для бюджетника
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Dmitry D.

Достоинства:


Комментарий:
телефон вообще супер пушка, искусственный интеллект просто топ как чётко вытягивает фото
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,ии помощник, спасибо продавцу,характеристикам соответствует
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Екатерина Х.

Достоинства:


Комментарий:
заказали телефон,заказ пришел быстро,отлично упакован товар,покупкой довольна,телефон яркий,громкий,шустрый.Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Потом дополню. Очень хороший телефон за свои деньги. Заказывал чёрный,а пришел другой цвет.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Соответствует всем заявленным характеристикам и возможностям. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал себе, пользуйсь пару дней, все отлично работает пришло быстро, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный телефончик. До этого телефона был Tecno Camon 20 Pro 5 g и ни разу не разочаровалась в этой фирме... Данный телефон по мощнее и по новее, функций много, техно ни разу не разочаровал. Пришёл быстро Товар и продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Korben D.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, но почему-то плохое качество соединения с беспроводными наушниками, с условием, что на других устройствах наушники работают без проблем
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон имба всем советую пишут отзыв спустя месяц телефон бомба


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