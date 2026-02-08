Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium
Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - смартфон среднего-старшего класса с 6.78" 1.5K AMOLED-экраном, частотой до 120 Гц и упором на мобильную фотографию. За производительность отвечает Dimensity 7300 (6 нм) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.
Для кого и под какие задачи
Модель ориентирована на пользователей, которые активно снимают фото и видео, ведут соцсети и хотят получить сильную камеру без флагманской цены. Смартфон также комфортен для игр и многозадачности благодаря энергоэффективному чипсету и быстрому дисплею.
Камеры и мультимедиа
Tecno Camon 40 Pro использует продвинутый 50-64-Мп основной модуль (в зависимости от версии рынка) с улучшенным ночным режимом, стабилизацией и портретными алгоритмами. Ультраширокий и дополнительный модули, а также качественная фронтальная камера делают устройство сильным выбором для фото, видео и стримов.
Связь, удобство и дизайн
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён быстрым сканером отпечатка и фирменной оболочкой HiOS с ИИ-функциями для камеры и энергосбережения. Изогнутый экран и титановый оттенок корпуса придают устройству премиальный внешний вид, при этом сохраняется удобство хвата.
Важные нюансы перед покупкой
Модель лучше всего раскрывается в руках тех, кто активно использует камеру: если приоритет - именно фото и видео, Camon 40 Pro даёт сильное сочетание оптики и софта в своём классе. Отсутствие явно "игрового" позиционирования не мешает запускать тяжёлые проекты, но для максимального FPS в топовых играх любителям киберспорта стоит ориентироваться на игровые линейки с более агрессивным охлаждением.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium - смартфон среднего-старшего класса с 6.78" 1.5K AMOLED-экраном, частотой до 120 Гц и упором на мобильную фотографию. За производительность отвечает Dimensity 7300 (6 нм) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.
Для кого и под какие задачи
Модель ориентирована на пользователей, которые активно снимают фото и видео, ведут соцсети и хотят получить сильную камеру без флагманской цены. Смартфон также комфортен для игр и многозадачности благодаря энергоэффективному чипсету и быстрому дисплею.
Камеры и мультимедиа
Tecno Camon 40 Pro использует продвинутый 50-64-Мп основной модуль (в зависимости от версии рынка) с улучшенным ночным режимом, стабилизацией и портретными алгоритмами. Ультраширокий и дополнительный модули, а также качественная фронтальная камера делают устройство сильным выбором для фото, видео и стримов.
Связь, удобство и дизайн
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён быстрым сканером отпечатка и фирменной оболочкой HiOS с ИИ-функциями для камеры и энергосбережения. Изогнутый экран и титановый оттенок корпуса придают устройству премиальный внешний вид, при этом сохраняется удобство хвата.
Важные нюансы перед покупкой
Модель лучше всего раскрывается в руках тех, кто активно использует камеру: если приоритет - именно фото и видео, Camon 40 Pro даёт сильное сочетание оптики и софта в своём классе. Отсутствие явно "игрового" позиционирования не мешает запускать тяжёлые проекты, но для максимального FPS в топовых играх любителям киберспорта стоит ориентироваться на игровые линейки с более агрессивным охлаждением.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон. с тех пор как один из известных брендов ушёл с рынка, а потом и вовсе распался, то искал альтернативу по цене и качеству. первый телефон данной фирмы был camon 30, очень понравился. тут появилась возможность, а точнее необходимость в новом телефоне. взял данную модель. в целом телефон, компания нравятся. гаджеты модели очень хорошие и значительно ниже в цене, чем у других брендов. взял и часы и наушники, синхронизируются быстро, работают отлично. в игры особо не играю, но танки блитц тянут хорошо. в остальном все в рабочем режиме. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. со старого хонора 8с скопировал все через провод. работает шустро. пол дня обновлялся) к вечеру вроде успокоился. камера фоткает довольно таки хорошо. получше чем poco x5 pro 5g.
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет, долго выбирал , пересмотрел кучу сравнений и остановился на этой модели. и не пожалел спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый телефон, большой объем памяти, тонкий, в руке сидит удобно, пришёл в комплекте прикольный чехол, зарядка тоже в комплекте была
Достоинства:
Комментарий:
купила телефон,просто замечательный,все хорошо работает,быстро
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Всё на высшем уровне. Спасибо большое продавцу. Спасибо Дружескому КИТАЮ.
Достоинства:
Комментарий:
первый взгляд, я бы сказал, камера не универсальная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,шустрый ,приятный в использовании. Напоминает старые самсунги ейдж ) в комплекте на экране пленка и бампер ,вполне сносный.
Достоинства:
Комментарий:
покупкой довольны , пока всё устраивает.единственное найти защитное стекло.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон,очень хороший,мне понравился.Давно его хотела.Чехол в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон мне очень нравится. Работает отлично, быстро. Соответствует всем заявленным характеристикам. Пользуюсь им уже почти 3 недели, пока нареканий нет. Телефон пришёл в заводской упаковке, есть зарядка, чехол, скрепка для извлечения симки, защитная плёнка на экране. Батарея держит заряд хорошо. Пользуюсь телефоном весь день, а вечером ещё и фильм...
Достоинства:
Комментарий:
телефон в целом очень даже хороший, летает, качество снимков отличное. Батареи хватает при использовании активном на 1,5 дня.
Достоинства:
Комментарий:
мы берём уже второй,очень хорошая камера, есть немного встроенных не нужных приложений гугл,но не критично. Быстрая зарядка ,долго держит заряд даже с игрушками и просмотром видео.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Много новых функций. Главное не валит реклама как в ксяоми. Камера супер. Технологии зашли в перед. А цена вообще огонь.
Достоинства:
Комментарий:
телефон внешний вид классный в руке лежит удобно не тяжёлый. видео,фото чёткое,отличное.экран яркий.скорость работы шустрый.полно всяких настроек.в общем всё супер.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый,камера неплохая, есть ИИ помошник
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный шустрый без тормозов мне очень-очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
телефон вообще бомба, супер.ещё раз убеждаюсь что техно хороший качественный телефон.быстрый.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игрушка, если бы не амолед экран, и был бы проц от 1.5млн балов в антуту
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу, всё как в описании, товар соответствует. телефон очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
почему телефон не включается? такая заставка и всё, далее ничего нет
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень понравился, работает очень хорошо,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
супер телефон. камера 1080 с 60 кадрами просто класс. жаль нет 4к с 60 кадрами, а только с 30. за 18к бомба
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену tecno pova 5, по скорости работы плюс минус так же или чуть быстрее, и за герцовки все выглядит плавнее, экран по цветопередаче и яркости на 2 головы выше, особенно черный цвет, доп кнопка удобная, можно её перенастроить на все что угодно, в целом впечатление пока сугубо положительное
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Соотношение цена качество супер. Пишу отзыв спустя две недели использования. Конечно телефон не для игр. Но... он многое тянет. Экран восхитительный. Яркий, контрастеый, с очень хорошим сенсором. Гидрофобное покрытие идеальное. Камеры очень замечательны. Отличный смартфон - без выпендрёжа и за адекватную цену. Брал за 17800 за эти деньги ПУШКА-ГОНКА
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро,всё работает отлично спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришел в хорошей упаковке,пользуюсь только первый день,еще не полностью освоила.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, комплектующие в наличии, жаль чехол что идет в комплекте в руке скользит, или просто привык к обычным силиконовым
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон понравился, брала в подарок. пользуюсь сама Tecno CAMON 20 Pro. все устраивает. упакован был в плёнку. доставка быстрая, курьером. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел хорошо запакован.Коробка целая.Сам телефон отличный! Все как и заявлено и рассказано в обзорах на него! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за свои деньги! Очень приятно удивлен. Tecno предлагает идеальный баланс: стильный дизайн, сочный AMOLED-экран и очень достойные камеры за адекватную цену. Батарея держит больше дня если использовать для повседневных задач, производительности хватает для всех повседневных задач и даже игр. Лучшее соотношение цены и качества на рынке. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон хороший, легкий, удобно держать в руке. яркий экран, классные фото получаются. Пришел с опозданием, что немного огорчило, так как брали в подарок, пришлось дарить позже.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну на нг очень хороший телефон , бюджетный вариант, советую
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован коробка целая, брали сыну он очень доволен, спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой смарт.Амолед экран,шустрый,довольно неплохая камера для бюджетника
Достоинства:
Комментарий:
телефон вообще супер пушка, искусственный интеллект просто топ как чётко вытягивает фото
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,ии помощник, спасибо продавцу,характеристикам соответствует
Достоинства:
Комментарий:
заказали телефон,заказ пришел быстро,отлично упакован товар,покупкой довольна,телефон яркий,громкий,шустрый.Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Потом дополню. Очень хороший телефон за свои деньги. Заказывал чёрный,а пришел другой цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Соответствует всем заявленным характеристикам и возможностям. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
заказывал себе, пользуйсь пару дней, все отлично работает пришло быстро, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный телефончик. До этого телефона был Tecno Camon 20 Pro 5 g и ни разу не разочаровалась в этой фирме... Данный телефон по мощнее и по новее, функций много, техно ни разу не разочаровал. Пришёл быстро Товар и продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, но почему-то плохое качество соединения с беспроводными наушниками, с условием, что на других устройствах наушники работают без проблем
Достоинства:
Комментарий:
телефон имба всем советую пишут отзыв спустя месяц телефон бомба
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Titanium
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон. с тех пор как один из известных брендов ушёл с рынка, а потом и вовсе распался, то искал альтернативу по цене и качеству. первый телефон данной фирмы был camon 30, очень понравился. тут появилась возможность, а точнее необходимость в новом телефоне. взял данную модель. в целом телефон, компания нравятся. гаджеты модели очень хорошие и значительно ниже в цене, чем у других брендов. взял и часы и наушники, синхронизируются быстро, работают отлично. в игры особо не играю, но танки блитц тянут хорошо. в остальном все в рабочем режиме. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. со старого хонора 8с скопировал все через провод. работает шустро. пол дня обновлялся) к вечеру вроде успокоился. камера фоткает довольно таки хорошо. получше чем poco x5 pro 5g.
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет, долго выбирал , пересмотрел кучу сравнений и остановился на этой модели. и не пожалел спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый телефон, большой объем памяти, тонкий, в руке сидит удобно, пришёл в комплекте прикольный чехол, зарядка тоже в комплекте была
Достоинства:
Комментарий:
купила телефон,просто замечательный,все хорошо работает,быстро
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Всё на высшем уровне. Спасибо большое продавцу. Спасибо Дружескому КИТАЮ.
Достоинства:
Комментарий:
первый взгляд, я бы сказал, камера не универсальная
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон,шустрый ,приятный в использовании. Напоминает старые самсунги ейдж ) в комплекте на экране пленка и бампер ,вполне сносный.
Достоинства:
Комментарий:
покупкой довольны , пока всё устраивает.единственное найти защитное стекло.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон,очень хороший,мне понравился.Давно его хотела.Чехол в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон мне очень нравится. Работает отлично, быстро. Соответствует всем заявленным характеристикам. Пользуюсь им уже почти 3 недели, пока нареканий нет. Телефон пришёл в заводской упаковке, есть зарядка, чехол, скрепка для извлечения симки, защитная плёнка на экране. Батарея держит заряд хорошо. Пользуюсь телефоном весь день, а вечером ещё и фильм...
Достоинства:
Комментарий:
телефон в целом очень даже хороший, летает, качество снимков отличное. Батареи хватает при использовании активном на 1,5 дня.
Достоинства:
Комментарий:
мы берём уже второй,очень хорошая камера, есть немного встроенных не нужных приложений гугл,но не критично. Быстрая зарядка ,долго держит заряд даже с игрушками и просмотром видео.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Много новых функций. Главное не валит реклама как в ксяоми. Камера супер. Технологии зашли в перед. А цена вообще огонь.
Достоинства:
Комментарий:
телефон внешний вид классный в руке лежит удобно не тяжёлый. видео,фото чёткое,отличное.экран яркий.скорость работы шустрый.полно всяких настроек.в общем всё супер.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый,камера неплохая, есть ИИ помошник
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный шустрый без тормозов мне очень-очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
телефон вообще бомба, супер.ещё раз убеждаюсь что техно хороший качественный телефон.быстрый.рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игрушка, если бы не амолед экран, и был бы проц от 1.5млн балов в антуту
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу, всё как в описании, товар соответствует. телефон очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
почему телефон не включается? такая заставка и всё, далее ничего нет
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень понравился, работает очень хорошо,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
супер телефон. камера 1080 с 60 кадрами просто класс. жаль нет 4к с 60 кадрами, а только с 30. за 18к бомба
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену tecno pova 5, по скорости работы плюс минус так же или чуть быстрее, и за герцовки все выглядит плавнее, экран по цветопередаче и яркости на 2 головы выше, особенно черный цвет, доп кнопка удобная, можно её перенастроить на все что угодно, в целом впечатление пока сугубо положительное
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Соотношение цена качество супер. Пишу отзыв спустя две недели использования. Конечно телефон не для игр. Но... он многое тянет. Экран восхитительный. Яркий, контрастеый, с очень хорошим сенсором. Гидрофобное покрытие идеальное. Камеры очень замечательны. Отличный смартфон - без выпендрёжа и за адекватную цену. Брал за 17800 за эти деньги ПУШКА-ГОНКА
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро,всё работает отлично спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
пришел в хорошей упаковке,пользуюсь только первый день,еще не полностью освоила.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, комплектующие в наличии, жаль чехол что идет в комплекте в руке скользит, или просто привык к обычным силиконовым
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон понравился, брала в подарок. пользуюсь сама Tecno CAMON 20 Pro. все устраивает. упакован был в плёнку. доставка быстрая, курьером. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел хорошо запакован.Коробка целая.Сам телефон отличный! Все как и заявлено и рассказано в обзорах на него! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон за свои деньги! Очень приятно удивлен. Tecno предлагает идеальный баланс: стильный дизайн, сочный AMOLED-экран и очень достойные камеры за адекватную цену. Батарея держит больше дня если использовать для повседневных задач, производительности хватает для всех повседневных задач и даже игр. Лучшее соотношение цены и качества на рынке. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон хороший, легкий, удобно держать в руке. яркий экран, классные фото получаются. Пришел с опозданием, что немного огорчило, так как брали в подарок, пришлось дарить позже.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну на нг очень хороший телефон , бюджетный вариант, советую
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован коробка целая, брали сыну он очень доволен, спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой смарт.Амолед экран,шустрый,довольно неплохая камера для бюджетника
Достоинства:
Комментарий:
телефон вообще супер пушка, искусственный интеллект просто топ как чётко вытягивает фото
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,ии помощник, спасибо продавцу,характеристикам соответствует
Достоинства:
Комментарий:
заказали телефон,заказ пришел быстро,отлично упакован товар,покупкой довольна,телефон яркий,громкий,шустрый.Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Потом дополню. Очень хороший телефон за свои деньги. Заказывал чёрный,а пришел другой цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Соответствует всем заявленным характеристикам и возможностям. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
заказывал себе, пользуйсь пару дней, все отлично работает пришло быстро, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный телефончик. До этого телефона был Tecno Camon 20 Pro 5 g и ни разу не разочаровалась в этой фирме... Данный телефон по мощнее и по новее, функций много, техно ни разу не разочаровал. Пришёл быстро Товар и продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, но почему-то плохое качество соединения с беспроводными наушниками, с условием, что на других устройствах наушники работают без проблем
Достоинства:
Комментарий:
телефон имба всем советую пишут отзыв спустя месяц телефон бомба