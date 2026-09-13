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Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка

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Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 1
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 2
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 3
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 4
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 5
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 6
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beard Spocks
Альбом (сингл)
Octane
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 1
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 2
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 3
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 4
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 5
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 6
  • Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028894517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beard Spocks
Альбом (сингл)
Octane
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Ballet Of The Impact: (I) Prelude To The Past. (II) The Ultimate Quiet. (III) A Blizzard Of My Memories., I Wouldnt Let It Go, Surfing Down The Avalanche, She Is Everything: (I) Strange What You Remember. (II) Words Of Forever., Climbing Up That Hill, Letting Go, Of The Beauty Of It All: (I) If I Could Paint A Picture. (II) Into The Great Unknowable., NWC, There Was A Time, The Planets Hum, Watching The Tide, As Long As We Ride, When Shes Gone, Follow Me To Sleep, Game Face, Broken Promise L
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом прогрессив-рок-группы Spocks Beard, выпущенный в 2005 году. Альбом отличается более тяжелым и современным звучанием по сравнению с предыдущими работами группы.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198028894517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beard Spocks
Альбом (сингл)
Octane
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Ballet Of The Impact: (I) Prelude To The Past. (II) The Ultimate Quiet. (III) A Blizzard Of My Memories., I Wouldnt Let It Go, Surfing Down The Avalanche, She Is Everything: (I) Strange What You Remember. (II) Words Of Forever., Climbing Up That Hill, Letting Go, Of The Beauty Of It All: (I) If I Could Paint A Picture. (II) Into The Great Unknowable., NWC, There Was A Time, The Planets Hum, Watching The Tide, As Long As We Ride, When Shes Gone, Follow Me To Sleep, Game Face, Broken Promise L
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом прогрессив-рок-группы Spocks Beard, выпущенный в 2005 году. Альбом отличается более тяжелым и современным звучанием по сравнению с предыдущими работами группы.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beard Spocks - Octane (0198028894517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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