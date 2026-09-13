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Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка

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Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cafе De Paris
Жанр
Шансон
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708083
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cafе De Paris
Жанр
Шансон
Трек-лист
Maurice Chevalier–Paris Sera Toujours Paris, Mistinguett–Ca C'est Paris, Edith Piaf–Elle Frequentait La Rue Pigalle, Arletty–Coeur De Parisienne, Maurice Chevalier–La Marche De Menilmontant, Mistinguett–Oui Je Suis De Paris, Edith Piaf–L’accordeoniste, Henri Salvador–Maladie D’amour, Maurice Chevalier–Fleur De Paris, Berthe Sylva–Les Ros?s Blanches, Mistinguett–Gosse De Paris, Fr?hel–La Java Bleue, Ray Ventura–C’est Toujours Ca De Pris, Josephine Baker–J’ai Deux Amours, Maurice Chevalier–Mon Vie
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Maurice Chevalier–Paris Sera Toujours Paris, Mistinguett–Ca Cest Paris, Edith Piaf–Elle Frequentait La Rue Pigalle, Arletty–Coeur De Parisienne, Maurice Chevalier–La Marche De Menilmontant, Mistinguett–Oui Je Suis De Paris, Edith Piaf–L’accordeoniste, Henri Salvador–Maladie D’amour, Maurice Chevalier–Fleur De Paris, Berthe Sylva–Les Ros?s Blanches, Mistinguett–Gosse De Paris, Fr?hel–La Java Bleue, Ray Ventura–C’est Toujours Ca De Pris, Josephine Baker–J’ai Deux Amours, Maurice Chevalier–Mon Vieux Paris, L?o Ferr?–Saint-Germain Des Pr?s



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Various Artists - Cafе De Paris (5711053021007) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cafе De Paris
Жанр
Шансон
Трек-лист
Maurice Chevalier–Paris Sera Toujours Paris, Mistinguett–Ca C'est Paris, Edith Piaf–Elle Frequentait La Rue Pigalle, Arletty–Coeur De Parisienne, Maurice Chevalier–La Marche De Menilmontant, Mistinguett–Oui Je Suis De Paris, Edith Piaf–L’accordeoniste, Henri Salvador–Maladie D’amour, Maurice Chevalier–Fleur De Paris, Berthe Sylva–Les Ros?s Blanches, Mistinguett–Gosse De Paris, Fr?hel–La Java Bleue, Ray Ventura–C’est Toujours Ca De Pris, Josephine Baker–J’ai Deux Amours, Maurice Chevalier–Mon Vie
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Maurice Chevalier–Paris Sera Toujours Paris, Mistinguett–Ca Cest Paris, Edith Piaf–Elle Frequentait La Rue Pigalle, Arletty–Coeur De Parisienne, Maurice Chevalier–La Marche De Menilmontant, Mistinguett–Oui Je Suis De Paris, Edith Piaf–L’accordeoniste, Henri Salvador–Maladie D’amour, Maurice Chevalier–Fleur De Paris, Berthe Sylva–Les Ros?s Blanches, Mistinguett–Gosse De Paris, Fr?hel–La Java Bleue, Ray Ventura–C’est Toujours Ca De Pris, Josephine Baker–J’ai Deux Amours, Maurice Chevalier–Mon Vieux Paris, L?o Ferr?–Saint-Germain Des Pr?s


Теги товара: Шансон
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