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Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка

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Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 4
Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 4
  • Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708070
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Небеса, Салют, Вера, Красиво, Иностранец, Самба белого мотылька, Текила-любовь, Океан и три реки, Обернитесь, Свет уходящего солнца, Сэра, Не тревожь мне душу, скрипка, Разведи огонь
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу неповторимой музыки с виниловой пластинкой "Лучшие песни" от талантливого Валерия Меладзе. Этот альбом на изумительном бирюзовом виниле предлагает шанс окунуться в мир звуков, созданных великим музыкантом. Если вы являетесь поклонником его творчества и хотите добавить что-то особенное в свою коллекцию, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Валерий Меладзе / Лучшие песни и насладиться замечательной музыкой этого исполнителя.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Валерий Меладзе - Лучшие песни (turquoise) (4603320377584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Небеса, Салют, Вера, Красиво, Иностранец, Самба белого мотылька, Текила-любовь, Океан и три реки, Обернитесь, Свет уходящего солнца, Сэра, Не тревожь мне душу, скрипка, Разведи огонь
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Погрузитесь в атмосферу неповторимой музыки с виниловой пластинкой "Лучшие песни" от талантливого Валерия Меладзе. Этот альбом на изумительном бирюзовом виниле предлагает шанс окунуться в мир звуков, созданных великим музыкантом. Если вы являетесь поклонником его творчества и хотите добавить что-то особенное в свою коллекцию, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Валерий Меладзе / Лучшие песни и насладиться замечательной музыкой этого исполнителя.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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