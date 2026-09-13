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Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка

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Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 1
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 2
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 3
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 4
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 5
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 6
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 7
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 8
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 9
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 10
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 11
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
Best Of Everything But The Girl
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 1
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 2
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 3
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 4
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 5
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 6
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 7
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 8
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 9
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 10
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 11
  • Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401714898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
Best Of Everything But The Girl
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Missing (Todd Terry Remix), Nothing Left To Lose, Tracey In My Room (Lazy Dog Bootleg Vocal Mix), Walking Wounded, Single, Corcovado, Before Today, No Difference, Driving, Each And Every One, Rollercoaster, I Don’t Want To Talk About It, The Only Living Boy In New York, Cross My Heart, Run A Red Light, Night And Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка

The Best of Everything but the Girl — сборник британского поп-дуэта Everything but the Girl, выпущенный первоначально в 1996 году. Издание на 180 г виниле. От их дебютного инди-джаз-фолка «Night And Day» до нашумевшего электронного альбома «Fuse» — в этой компиляции собрано всё, что сделало EBTG великими. В неё входит всемирно известный танцевальный хит «Missing (Todd Terry Remix)» (1995), а также такие хиты, как «I Don't Want To Talk About It», «Walking Wounded» и «Each And Every One», и другие неувядающие хиты их новаторской карьеры.

Отзывы о товаре Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401714898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Everything But The Girl
Альбом (сингл)
Best Of Everything But The Girl
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Missing (Todd Terry Remix), Nothing Left To Lose, Tracey In My Room (Lazy Dog Bootleg Vocal Mix), Walking Wounded, Single, Corcovado, Before Today, No Difference, Driving, Each And Every One, Rollercoaster, I Don’t Want To Talk About It, The Only Living Boy In New York, Cross My Heart, Run A Red Light, Night And Day
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
The Best of Everything but the Girl — сборник британского поп-дуэта Everything but the Girl, выпущенный первоначально в 1996 году. Издание на 180 г виниле. От их дебютного инди-джаз-фолка «Night And Day» до нашумевшего электронного альбома «Fuse» — в этой компиляции собрано всё, что сделало EBTG великими. В неё входит всемирно известный танцевальный хит «Missing (Todd Terry Remix)» (1995), а также такие хиты, как «I Don't Want To Talk About It», «Walking Wounded» и «Each And Every One», и другие неувядающие хиты их новаторской карьеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everything But The Girl - Best Of Everything But The Girl (0840401714898) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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