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Dead Sara - Ain't It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dead Sara - Ain't It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка

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Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 1
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 2
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 3
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 4
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 5
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 6
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 7
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 8
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 9
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 10
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 11
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 12
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 13
Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dead Sara
Альбом (сингл)
Aint It Tragic
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 1
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 2
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 3
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 4
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 5
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 6
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 7
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 8
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 9
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 10
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 11
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 12
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 13
  • Dead Sara - Ain&#039;t It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707982
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624837893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dead Sara
Альбом (сингл)
Aint It Tragic
Трек-лист
Starry Eyed, Good Times, All I Know Is That You Left Me For Dead, Hypnotic, Heroes, Hands Up, Lover Stay Wild, Gimme Gimme, Lights Out!, Uninspired, Losing My Mind
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dead Sara - Ain't It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка

Альбом американской рок-группы Dead Sara, выпущенный в 2021 году. Группа известна своим мощным звуком, который сочетает элементы альтернативного рока и гранжа.

Отзывы о товаре Dead Sara - Ain't It Tragic (coloured) (0093624837893) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0093624837893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dead Sara
Альбом (сингл)
Aint It Tragic
Трек-лист
Starry Eyed, Good Times, All I Know Is That You Left Me For Dead, Hypnotic, Heroes, Hands Up, Lover Stay Wild, Gimme Gimme, Lights Out!, Uninspired, Losing My Mind
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американской рок-группы Dead Sara, выпущенный в 2021 году. Группа известна своим мощным звуком, который сочетает элементы альтернативного рока и гранжа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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