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Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка

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Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 1
Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 2
Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707968
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Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка

Альбом группы Can, выпущенный в 1989 году. Это один из последних студийных альбомов группы и был записан после воссоединения участников. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, экспериментальной музыки и других жанров, характерных для творчества Can.

Отзывы о товаре Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Описание
Альбом группы Can, выпущенный в 1989 году. Это один из последних студийных альбомов группы и был записан после воссоединения участников. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, экспериментальной музыки и других жанров, характерных для творчества Can.
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Отзывы


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