Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707968
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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка
Альбом группы Can, выпущенный в 1989 году. Это один из последних студийных альбомов группы и был записан после воссоединения участников. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, экспериментальной музыки и других жанров, характерных для творчества Can.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[4015887002913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Rite Time
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Beautiful Side Of A Romance, The Withoutlaw Man, Below This Level (Patients Song), Movin Right Along, Like A Child, Hoolah Hoolah, Give The Drummer Some, In The Distance Lies The Future
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швеция
Альбом группы Can, выпущенный в 1989 году. Это один из последних студийных альбомов группы и был записан после воссоединения участников. Альбом сочетает в себе элементы пост-панка, экспериментальной музыки и других жанров, характерных для творчества Can.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Can - Rite Time (4015887002913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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