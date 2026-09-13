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Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка

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Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 5
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 6
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 7
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 8
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 9
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 10
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 11
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 12
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 13
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 14
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 15
Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 10
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 11
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 12
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 13
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 14
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 15
  • Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707952
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398891019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Cant Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка

Новое лимитированное переиздание на двойном цветном виниле легендарного альбома Dangerous 1991 года, «Короля поп-музыки» Майкла Джексона!.. За время своей экстраординарной карьеры Майкл Джексон продал свыше миллиарда релизов по всему миру, выпустил 13 синглов номер один и стал одним из немногих артистов, дважды внесенных в Зал славы рок-н-ролла. Книга рекордов Гиннеса определяет Майкла Джексона не иначе как «Самый успешный артист всех времен». В случае артиста, чье наследие вдохновило несколько поколений любителей музыки и чьи альбомы становятся мультиплатиновыми даже после его ухода из жизни, даже такого громкого определение может быть недостаточно.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398891019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
DANGEROUS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jam, Why You Wanna Trip On Me, In The Closet, She Drives Me Wild, Remember The Time, Cant Let Her Get Away, Heal The World, Black Or White, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There, Keep The Faith, Gone Too Soon, Dangerous
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое лимитированное переиздание на двойном цветном виниле легендарного альбома Dangerous 1991 года, «Короля поп-музыки» Майкла Джексона!.. За время своей экстраординарной карьеры Майкл Джексон продал свыше миллиарда релизов по всему миру, выпустил 13 синглов номер один и стал одним из немногих артистов, дважды внесенных в Зал славы рок-н-ролла. Книга рекордов Гиннеса определяет Майкла Джексона не иначе как «Самый успешный артист всех времен». В случае артиста, чье наследие вдохновило несколько поколений любителей музыки и чьи альбомы становятся мультиплатиновыми даже после его ухода из жизни, даже такого громкого определение может быть недостаточно.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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