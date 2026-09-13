Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка
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Описание товара Michael Jackson - Dangerous (coloured) (0194398891019) виниловая пластинка
Новое лимитированное переиздание на двойном цветном виниле легендарного альбома Dangerous 1991 года, «Короля поп-музыки» Майкла Джексона!.. За время своей экстраординарной карьеры Майкл Джексон продал свыше миллиарда релизов по всему миру, выпустил 13 синглов номер один и стал одним из немногих артистов, дважды внесенных в Зал славы рок-н-ролла. Книга рекордов Гиннеса определяет Майкла Джексона не иначе как «Самый успешный артист всех времен». В случае артиста, чье наследие вдохновило несколько поколений любителей музыки и чьи альбомы становятся мультиплатиновыми даже после его ухода из жизни, даже такого громкого определение может быть недостаточно.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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