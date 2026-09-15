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The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка

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The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 1
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 2
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 3
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 4
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 5
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 6
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 7
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 8
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 9
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 10
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 11
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 12
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 13
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 14
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 15
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 16
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Kiss Land
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 1
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 2
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 3
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 4
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 5
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 6
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 7
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 8
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 9
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 10
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 11
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 12
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 13
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 14
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 15
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 16
  • The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537512935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Kiss Land
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Professional, The Town, Adaptation, Love In The Sky, Belong To The World, Live For - Feat. Drake, Wanderlust, Kiss Land, Pretty, Tears In The Rain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Professional, The Town, Adaptation, Love In The Sky, Belong To The World, Live For - Feat. Drake, Wanderlust, Kiss Land, Pretty, Tears In The Rain

Отзывы о товаре The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537512935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Kiss Land
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Professional, The Town, Adaptation, Love In The Sky, Belong To The World, Live For - Feat. Drake, Wanderlust, Kiss Land, Pretty, Tears In The Rain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Professional, The Town, Adaptation, Love In The Sky, Belong To The World, Live For - Feat. Drake, Wanderlust, Kiss Land, Pretty, Tears In The Rain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Weeknd - Kiss Land (0602537512935) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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