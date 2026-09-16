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Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка

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Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 1
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 2
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 3
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 4
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 5
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 6
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 7
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 8
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 9
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 10
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 11
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
The Fat Of The Land
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 1
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 2
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 3
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 4
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 5
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 6
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 7
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 8
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 9
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 10
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 11
  • Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904012113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
The Fat Of The Land
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smack My Bitch Up, Breathe, Diesel Power, Funky Shit, Serial Thrilla, Mindfields, Narayan, Firestarter, Climbatize, Fuel My Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smack My Bitch Up, Breathe, Diesel Power, Funky Shit, Serial Thrilla, Mindfields, Narayan, Firestarter, Climbatize, Fuel My Fire

Отзывы о товаре Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904012113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
PRODIGY
Альбом (сингл)
The Fat Of The Land
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smack My Bitch Up, Breathe, Diesel Power, Funky Shit, Serial Thrilla, Mindfields, Narayan, Firestarter, Climbatize, Fuel My Fire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Smack My Bitch Up, Breathe, Diesel Power, Funky Shit, Serial Thrilla, Mindfields, Narayan, Firestarter, Climbatize, Fuel My Fire
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prodigy - The Fat Of The Land (0634904012113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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