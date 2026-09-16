Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 707914
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5 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Big Country, Warning Sign, The Good Thing, Artists Only, The Girls Want To Be With The Girls, Electricity (Drugs), Feeling, Found A Job, Thank You For Sending Me An Angel, Psycho Killer, Take Me To The River
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка
Концертный альбом группы Talking Heads, который был выпущен на двух пластинках и запечатлевает их выступление в 1978 году. Этот альбом является важной частью наследия группы и демонстрирует их уникальный стиль и энергетику на сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Big Country, Warning Sign, The Good Thing, Artists Only, The Girls Want To Be With The Girls, Electricity (Drugs), Feeling, Found A Job, Thank You For Sending Me An Angel, Psycho Killer, Take Me To The River
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Концертный альбом группы Talking Heads, который был выпущен на двух пластинках и запечатлевает их выступление в 1978 году. Этот альбом является важной частью наследия группы и демонстрирует их уникальный стиль и энергетику на сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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