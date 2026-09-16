Top.Mail.Ru
Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - фото 1
Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - фото 1
  • Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428089815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lady Eleanor, Road To Kingdom Come, Turn A Deaf Ear, January Song, Court In The Act, No Time To Lose, Winter Song, Uncle Sam, Wake Up Little Sister, All Fall Down, Meet Me On The Corner, Bye-Bye Birdie, Train In G Major, Scarecrow Song, Dingley Dell, Scotch Mist, We Can Swing Together, Fog On The Tyne, Clear White Light
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка

Концертный альбом группы Lindisfarne, выпущенный на виниле. Lindisfarne — это британская рок-группа, известная своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также мелодичными композициями и гармоничными вокалами.

Отзывы о товаре Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428089815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lady Eleanor, Road To Kingdom Come, Turn A Deaf Ear, January Song, Court In The Act, No Time To Lose, Winter Song, Uncle Sam, Wake Up Little Sister, All Fall Down, Meet Me On The Corner, Bye-Bye Birdie, Train In G Major, Scarecrow Song, Dingley Dell, Scotch Mist, We Can Swing Together, Fog On The Tyne, Clear White Light
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом группы Lindisfarne, выпущенный на виниле. Lindisfarne — это британская рок-группа, известная своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также мелодичными композициями и гармоничными вокалами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...