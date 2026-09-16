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My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка

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My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 1
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 2
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 3
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 4
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 5
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 6
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 7
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 1
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 2
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 3
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 4
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 5
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 6
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 7
  • My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка

Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2001 году. Этот релиз стал одним из ключевых в их карьере и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы с меланхоличными мелодиями и глубокими текстами.

Отзывы о товаре My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2001 году. Этот релиз стал одним из ключевых в их карьере и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы с меланхоличными мелодиями и глубокими текстами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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