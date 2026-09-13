Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707750
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588849213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Livin La Vida Loca, Spanish Eyes, Shes All I Ever Had, Shake Your Bon-Bon, Be Careful (Cuidado Con Mi Coraz?n), I Am Made Of You, Love You For A Day, Private Emotion, The Cup Of Life (Spanglish Radio Edit) (The Official Song Of The World Cup, France 98), You Stay With Me, Livin La Vida Loca (Spanish Version), I Count The Minutes, Bella (Shes All I Ever Had), Mar?a (Spanglish Radio Edit)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка
Переиздание на виниле к 25-летию новаторского одноименного альбома Рикки Мартина.. Альбом, включающий международный хит Livin La Vida Loca, дебютировал на вершине американского Billboard 200, с продажами 661 000 копий за первую неделю. Это достижение сделало Рикки Мартина первым латиноамериканским исполнителем мужского пола, который когда-либо дебютировал под номером один в Billboard 200. Знаменитый сингл Livin La Vida Loca доминировал в чартах более чем 20 стран и занимал первое место в Billboard Hot 100 в течение пяти недель подряд, став первым синглом Рики Мартина, занявшим первое место в чартах США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитLed Zeppelin - In Through The Out Door (0081227965747) виниловая...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Акустический альбом (Forest Green) (4606344052758...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Герои и Злодеи (Dark Red) (4606344052734) винилов...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБраво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКороль И Шут - Жаль, нет ружья (Gold) (4606344052673) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Химера (2Lp) (4680068802950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981)...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Гибкий Стан (Lim.Ed.,Yellow Vinyl) (2Lp) (468...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Зима (Lim.Ed.,Grey Marble Vinyl) (2Lp) (46800...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМоральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4...
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588849213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ricky Martin
Альбом (сингл)
Ricky Martin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Livin La Vida Loca, Spanish Eyes, Shes All I Ever Had, Shake Your Bon-Bon, Be Careful (Cuidado Con Mi Coraz?n), I Am Made Of You, Love You For A Day, Private Emotion, The Cup Of Life (Spanglish Radio Edit) (The Official Song Of The World Cup, France 98), You Stay With Me, Livin La Vida Loca (Spanish Version), I Count The Minutes, Bella (Shes All I Ever Had), Mar?a (Spanglish Radio Edit)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на виниле к 25-летию новаторского одноименного альбома Рикки Мартина.. Альбом, включающий международный хит Livin La Vida Loca, дебютировал на вершине американского Billboard 200, с продажами 661 000 копий за первую неделю. Это достижение сделало Рикки Мартина первым латиноамериканским исполнителем мужского пола, который когда-либо дебютировал под номером один в Billboard 200. Знаменитый сингл Livin La Vida Loca доминировал в чартах более чем 20 стран и занимал первое место в Billboard Hot 100 в течение пяти недель подряд, став первым синглом Рики Мартина, занявшим первое место в чартах США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ricky Martin - Ricky Martin (0196588849213) виниловая пластинка