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OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка

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OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 1
OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 2
OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 3
OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
You're So Cool (Main Title), I Think I Love You, To the Club, Not My Clothes, I'm Your Son, Father Goodbyes, Dawn, Alabama Hit, Start Over, Needed Gun, Elevator Tension, Police Comes In, Shootout, End Scene, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Dawn, Amid the Chaos of the Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка

Саундтрек Ханса Циммера к фильму режиссёра Тони Скотта «True Romance/Настоящая любовь» (1993) по сценарию Квентина Тарантино, в главных ролях снялись Кристиан Слэйтер, Патрисия Аркетт, Деннис Хоппер и Брэд Питт.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
True Romance
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
You're So Cool (Main Title), I Think I Love You, To the Club, Not My Clothes, I'm Your Son, Father Goodbyes, Dawn, Alabama Hit, Start Over, Needed Gun, Elevator Tension, Police Comes In, Shootout, End Scene, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Your So Cool / Main Title, Dawn, Amid the Chaos of the Day
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек Ханса Циммера к фильму режиссёра Тони Скотта «True Romance/Настоящая любовь» (1993) по сценарию Квентина Тарантино, в главных ролях снялись Кристиан Слэйтер, Патрисия Аркетт, Деннис Хоппер и Брэд Питт.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - True Romance (Hans Zimmer) (coloured) (0843563184417) виниловая пластинка - по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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