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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium

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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 560 руб.  25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707508
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium

Открой новые возможности с TECNO POVA 7 Neo! Мощный аккумулятор 7000 мАч и быстрая зарядка 45 Вт обеспечивают до двух дней работы без подзарядки. Яркий 6,78 IPS-дисплей с частотой 120 Гц подарит плавное изображение, а процессор MediaTek Helio G100 Ultimate и 8+256 ГБ памяти обеспечат высокую производительность. Основная камера 108 Мп, защита IP64, стереозвук Dolby Atmos и стильный дизайн — всё, что нужно для активной жизни и развлечений

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Hyper Titanium

Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено быстро, первое впечатленее хорошее а остальное покажет при пользовании, рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серый
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Открой новые возможности с TECNO POVA 7 Neo! Мощный аккумулятор 7000 мАч и быстрая зарядка 45 Вт обеспечивают до двух дней работы без подзарядки. Яркий 6,78 IPS-дисплей с частотой 120 Гц подарит плавное изображение, а процессор MediaTek Helio G100 Ultimate и 8+256 ГБ памяти обеспечат высокую производительность. Основная камера 108 Мп, защита IP64, стереозвук Dolby Atmos и стильный дизайн — всё, что нужно для активной жизни и развлечений
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
доставлено быстро, первое впечатленее хорошее а остальное покажет при пользовании, рекомендую.


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