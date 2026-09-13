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Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Климатический комплекс GARLYN AirClean V70

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Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 1
Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 2
Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 3
Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 4
Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Климатические комплексы
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 1
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 2
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 3
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 4
  • Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707427
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Климатические комплексы
Размеры в упаковке, см
58х34х33
Вес, кг.
7

Описание товара Климатический комплекс GARLYN AirClean V70

Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 — это высокотехнологичное решение для очистки и увлажнения воздуха в помещениях площадью до 60 м?. Климатический комплекс имеет три режима работы: «Авто», «Здоровье» и «Ночной», каждый из которых настроен на обеспечение оптимальных условий для комфортного пребывания в помещении. Устройство оснащено ароматической капсулой, таймером и светодиодной индикацией.

Отзывы о товаре Климатический комплекс GARLYN AirClean V70




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Климатические комплексы
Описание
Климатический комплекс GARLYN AirClean V70 — это высокотехнологичное решение для очистки и увлажнения воздуха в помещениях площадью до 60 м?. Климатический комплекс имеет три режима работы: «Авто», «Здоровье» и «Ночной», каждый из которых настроен на обеспечение оптимальных условий для комфортного пребывания в помещении. Устройство оснащено ароматической капсулой, таймером и светодиодной индикацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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