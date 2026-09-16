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The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка

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The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 1
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 2
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 3
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 4
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 5
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Tyrannosaurus Hives
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 1
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 2
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 3
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 4
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 5
  • The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475360834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Tyrannosaurus Hives
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Abra Cadaver, Two-timing Touch and Broken Bones, Walk Idiot Walk, No Pun Intended, A Little More for Little You B is for Brutus, See Through Head, Diabolic Scheme, Missing Link, Love in Plaster, Dead Quote Olympics, Antidote
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка

Шведские рокеры The Hives выпустили свой третий студийный альбом Tyrannosaurus Hives в июле 2004 года. Издание на цветном виниле к RSD 2025. Tyrannosaurus Hives включает в себя такие хиты, как «Walk Idiot Walk» (дебютировал на 13 месте в чарте UK Singles Chart), «Two-Timing Touch and Broken Bones» (также попал в 50 лучших песен) и «A Little More for Little You». Альбом достиг 7-го места в британских чартах альбомов, было продано более 200 000 копий. В 2023 году группа выпустила свой первый альбом за 11 лет, сразу заняв 2-е место в британских чартах альбомов, полностью вернув The Hives на карту.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475360834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Hives
Альбом (сингл)
Tyrannosaurus Hives
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Abra Cadaver, Two-timing Touch and Broken Bones, Walk Idiot Walk, No Pun Intended, A Little More for Little You B is for Brutus, See Through Head, Diabolic Scheme, Missing Link, Love in Plaster, Dead Quote Olympics, Antidote
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Шведские рокеры The Hives выпустили свой третий студийный альбом Tyrannosaurus Hives в июле 2004 года. Издание на цветном виниле к RSD 2025. Tyrannosaurus Hives включает в себя такие хиты, как «Walk Idiot Walk» (дебютировал на 13 месте в чарте UK Singles Chart), «Two-Timing Touch and Broken Bones» (также попал в 50 лучших песен) и «A Little More for Little You». Альбом достиг 7-го места в британских чартах альбомов, было продано более 200 000 копий. В 2023 году группа выпустила свой первый альбом за 11 лет, сразу заняв 2-е место в британских чартах альбомов, полностью вернув The Hives на карту.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Hives - Tyrannosaurus Hives (coloured) (0602475360834) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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