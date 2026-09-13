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Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка

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Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 3
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 4
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 5
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 6
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 7
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 8
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 3
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 4
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 5
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 6
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 7
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 8
  • Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0093624843283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish Fear, Numb, Want, Conflict, Shout 2000, Droppin' Plates, Meaning Of Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка

The Sickness — дебютный студийный альбом метал-группы Disturbed, который был выпущен в марте 2000 года. По состоянию на 2018 год, альбом был продан в США количеством более 5 миллионов копий и стал 5-кратно платиновым, что делает его самым успешным в истории группы. «The Sickness» — дебютный альбом группы Disturbed. Это самый успешный альбом в истории группы, он достиг 29-ой позиции в Billboard 200 и был продан количеством более чем четыре миллиона копий в Соединенных Штатах, начиная с момента его выпуска.

Отзывы о товаре Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0093624843283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish Fear, Numb, Want, Conflict, Shout 2000, Droppin' Plates, Meaning Of Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Sickness — дебютный студийный альбом метал-группы Disturbed, который был выпущен в марте 2000 года. По состоянию на 2018 год, альбом был продан в США количеством более 5 миллионов копий и стал 5-кратно платиновым, что делает его самым успешным в истории группы. «The Sickness» — дебютный альбом группы Disturbed. Это самый успешный альбом в истории группы, он достиг 29-ой позиции в Billboard 200 и был продан количеством более чем четыре миллиона копий в Соединенных Штатах, начиная с момента его выпуска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Disturbed - The Sickness (coloured) (0093624843283) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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