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Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка

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Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 3
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 4
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 5
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 6
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 7
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 8
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 9
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 3
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 4
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 5
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 6
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 7
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 8
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 9
  • Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676707416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Humankind, Nothing, Unhinged, Spared, Alone Hymn to a Nocturnal Visitor, Intoxicated, Exit Life, Sentiment, Sweet Silence
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Humankind, Nothing, Unhinged, Spared, Alone Hymn to a Nocturnal Visitor, Intoxicated, Exit Life, Sentiment, Sweet Silence



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676707416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Humankind, Nothing, Unhinged, Spared, Alone Hymn to a Nocturnal Visitor, Intoxicated, Exit Life, Sentiment, Sweet Silence
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Humankind, Nothing, Unhinged, Spared, Alone Hymn to a Nocturnal Visitor, Intoxicated, Exit Life, Sentiment, Sweet Silence


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - Retribution (coloured) (0781676707416) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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