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Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка

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Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 2
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 3
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 4
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 5
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 6
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 7
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 8
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 3
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 4
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 5
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 6
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 7
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 8
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0600753615232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond, The Earth's Rotation Around The Sun, Vagabond (Acoustic Version), Joker & The Thief (Loving Hands Remix), Woman (MSTRKRFT Remix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка

Переиздание «Wolfmother» — дебютного альбома одноименной австралийской хард-роковой группы, выпущенного 31 октября 2005 года лейблом Modular в Австралии, а в 2006 году и в остальном мире. Альбом поднялся до 3 в австралийских чартах и стал здесь пятикратно платиновым. В Великобритании альбом получил золотой статус, поднявшись в UK Albums Chart до 25.

Отзывы о товаре Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0600753615232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond, The Earth's Rotation Around The Sun, Vagabond (Acoustic Version), Joker & The Thief (Loving Hands Remix), Woman (MSTRKRFT Remix)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание «Wolfmother» — дебютного альбома одноименной австралийской хард-роковой группы, выпущенного 31 октября 2005 года лейблом Modular в Австралии, а в 2006 году и в остальном мире. Альбом поднялся до 3 в австралийских чартах и стал здесь пятикратно платиновым. В Великобритании альбом получил золотой статус, поднявшись в UK Albums Chart до 25.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Wolfmother (0600753615232) виниловая пластинка – стоимость товара 6270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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