John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка
Карьера американского композитора и дирижера Джона Уильямса охватывает семь десятилетий, в течение которых он сочинил некоторые из самых известных саундтреков к фильмам (включая Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones). Эта запись филармонического оркестра под управлением Эвана Крайста включает его самые популярные темы. Издание на цветном 180 г виниле. Джон Уильямс наиболее известен своим сотрудничеством со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом и получил множество наград, включая 26 премий Грэмми, пять премий Оскар, семь премий BAFTA, три премии Эмми и четыре премии Золотой глобус. Имея 54 номинации на премию Оскар, он является вторым по количеству номинаций человеком после Уолта Диснея и, в свои 92 года, самым возрастным номинантом на премию Оскар в любой категории.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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