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John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка

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John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 1
John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 2
John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 1
  • John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 2
  • John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707022
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Характеристики

Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Theme (From Star Wars: A Hope), Hedwig's Theme (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Chamber Of Secrets (From Harry Potter And The Chamber Of Secrets), Nimbus 2000 (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Jaws Theme (From Jaws 1975) Superman Theme (From Superman 1978), Indiana Jones March (From Raiders Of The Lost Ark), Yoda's Theme (From The Empire Strikes Back), Imperial March (From The Empire Strikes Back), Harry's Wondrous World (From Harry Potter And The Sorcerer's St
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка

Карьера американского композитора и дирижера Джона Уильямса охватывает семь десятилетий, в течение которых он сочинил некоторые из самых известных саундтреков к фильмам (включая Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones). Эта запись филармонического оркестра под управлением Эвана Крайста включает его самые популярные темы. Издание на цветном 180 г виниле. Джон Уильямс наиболее известен своим сотрудничеством со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом и получил множество наград, включая 26 премий Грэмми, пять премий Оскар, семь премий BAFTA, три премии Эмми и четыре премии Золотой глобус. Имея 54 номинации на премию Оскар, он является вторым по количеству номинаций человеком после Уолта Диснея и, в свои 92 года, самым возрастным номинантом на премию Оскар в любой категории.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре John Williams - Soundtrack Hits (coloured) (4260277748821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Williams
Альбом (сингл)
Soundtrack Hits
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Theme (From Star Wars: A Hope), Hedwig's Theme (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Chamber Of Secrets (From Harry Potter And The Chamber Of Secrets), Nimbus 2000 (From Harry Potter And The Sorcerer's Stone), Jaws Theme (From Jaws 1975) Superman Theme (From Superman 1978), Indiana Jones March (From Raiders Of The Lost Ark), Yoda's Theme (From The Empire Strikes Back), Imperial March (From The Empire Strikes Back), Harry's Wondrous World (From Harry Potter And The Sorcerer's St
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Карьера американского композитора и дирижера Джона Уильямса охватывает семь десятилетий, в течение которых он сочинил некоторые из самых известных саундтреков к фильмам (включая Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones). Эта запись филармонического оркестра под управлением Эвана Крайста включает его самые популярные темы. Издание на цветном 180 г виниле. Джон Уильямс наиболее известен своим сотрудничеством со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом и получил множество наград, включая 26 премий Грэмми, пять премий Оскар, семь премий BAFTA, три премии Эмми и четыре премии Золотой глобус. Имея 54 номинации на премию Оскар, он является вторым по количеству номинаций человеком после Уолта Диснея и, в свои 92 года, самым возрастным номинантом на премию Оскар в любой категории.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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