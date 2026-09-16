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LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка

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LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 1
LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 2
LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 1
  • LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 2
  • LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam Music Group Inc.
Barcode
[0602475085584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Phenomenon, Candy, Starsky & Hutch, Another Dollar, Nobody Can Freak You Hot, Hot, Hot, 4, 3, 2, 1, Wanna Get Paid, Father, Dont Be Late, Dont Come Too Soon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Phenomenon, Candy, Starsky & Hutch, Another Dollar, Nobody Can Freak You Hot, Hot, Hot, 4, 3, 2, 1, Wanna Get Paid, Father, Dont Be Late, Dont Come Too Soon

Отзывы о товаре LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam Music Group Inc.
Barcode
[0602475085584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
Phenomenon
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Phenomenon, Candy, Starsky & Hutch, Another Dollar, Nobody Can Freak You Hot, Hot, Hot, 4, 3, 2, 1, Wanna Get Paid, Father, Dont Be Late, Dont Come Too Soon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Phenomenon, Candy, Starsky & Hutch, Another Dollar, Nobody Can Freak You Hot, Hot, Hot, 4, 3, 2, 1, Wanna Get Paid, Father, Dont Be Late, Dont Come Too Soon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LL Cool J - Phenomenon (0602475085584) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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