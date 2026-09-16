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Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка

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Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка - фото 1
Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
I Should Coco
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка - фото 1
  • Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964139969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
I Should Coco
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
ID Like To Know, Caught By The Fuzz, Mansize Rooster, Alright, Lose It Lenny, Strange Ones, Sitting Up Straight, Shes So Loose, Were Not Supposed To, Time, Sofa (Of My Lethargy), Time To Go
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка

Дебютный альбом британской рок-группы Supergrass, выпущенный 15 мая 1995 года. Альбом стал знаковым для группы и получил признание как критиков, так и слушателей.

Отзывы о товаре Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964139969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supergrass
Альбом (сингл)
I Should Coco
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
ID Like To Know, Caught By The Fuzz, Mansize Rooster, Alright, Lose It Lenny, Strange Ones, Sitting Up Straight, Shes So Loose, Were Not Supposed To, Time, Sofa (Of My Lethargy), Time To Go
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный альбом британской рок-группы Supergrass, выпущенный 15 мая 1995 года. Альбом стал знаковым для группы и получил признание как критиков, так и слушателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Supergrass - I Should Coco (zoetrope picture) (4099964139969) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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