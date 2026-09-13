Gym Class Heroes - The Quilt (0603497832958) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gym Class Heroes
Альбом (сингл)
The Quilt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706855
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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497832958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gym Class Heroes
Альбом (сингл)
The Quilt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Guilty As Charged, Drnk Txt Rmeo, Peace Sign/Index Down, Like Father, Like Sun, Blinded By The Sun Catch Me If You Can, Cookie Jar, Live A Little, Don’t Tell Me It’s Over, Live Forever, Kissin’ Ears, Home, No Place To Run, Coming Clean
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gym Class Heroes - The Quilt (0603497832958) виниловая пластинка
Третий студийный альбом американской рок-группы Gym Class Heroes, выпущенный 15 сентября 2008 года. Альбом продолжает экспериментировать с жанрами, сочетая элементы хип-хопа, попа и альтернативного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497832958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gym Class Heroes
Альбом (сингл)
The Quilt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Guilty As Charged, Drnk Txt Rmeo, Peace Sign/Index Down, Like Father, Like Sun, Blinded By The Sun Catch Me If You Can, Cookie Jar, Live A Little, Don’t Tell Me It’s Over, Live Forever, Kissin’ Ears, Home, No Place To Run, Coming Clean
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Третий студийный альбом американской рок-группы Gym Class Heroes, выпущенный 15 сентября 2008 года. Альбом продолжает экспериментировать с жанрами, сочетая элементы хип-хопа, попа и альтернативного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Gym Class Heroes - The Quilt (0603497832958) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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