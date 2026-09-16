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Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка

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Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 1
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 2
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 3
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 4
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 5
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Escape Of The Phoenix
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 1
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 2
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 3
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 4
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 5
  • Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860404815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Escape Of The Phoenix
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forever Outsider, Where August Mourn, Stories, A Dandelion Cipher, The Beholder In The Absence Of Sun, Eternal Nocturnal, Escape Of The Phoenix, You From You, Leaden Saints, Run
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка

Альбом шведской прогрессив-метал-группы Evergrey, выпущенный 26 февраля 2021 года. Это одиннадцатый студийный альбом группы и продолжает их традицию создания глубокой и эмоциональной музыки с мрачными текстами.

Отзывы о товаре Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860404815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Escape Of The Phoenix
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Forever Outsider, Where August Mourn, Stories, A Dandelion Cipher, The Beholder In The Absence Of Sun, Eternal Nocturnal, Escape Of The Phoenix, You From You, Leaden Saints, Run
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом шведской прогрессив-метал-группы Evergrey, выпущенный 26 февраля 2021 года. Это одиннадцатый студийный альбом группы и продолжает их традицию создания глубокой и эмоциональной музыки с мрачными текстами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evergrey - Escape Of The Phoenix (coloured) (0884860404815) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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