Тостер Bosch TAT3M123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706609
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х20
Вес, кг.
2.1
Описание товара Тостер Bosch TAT3M123
Тостер Bosch TAT3M123 с 2 отделениями в эргономичном дизайне сочетает в себе долговечность и удобство использования. Автоматический центрирование хлеба обеспечивает равномерное поджаривание тостов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
красный
Картинки
нет
Прочее
решетка для подогрева булочек, 7 степеней обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция подогрева, функция размораживания
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Развернуть
Основной цвет
черный
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
нет
Функции особенности
функция подогрева, функция размораживания
Страна производитель
Китай
Тостер Bosch TAT3M123 с 2 отделениями в эргономичном дизайне сочетает в себе долговечность и удобство использования. Автоматический центрирование хлеба обеспечивает равномерное поджаривание тостов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста
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