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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green

11 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 49
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
19 100 руб.  27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706453
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green

Смартфоны TECNO представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их отличным выбором для современных пользователей. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. Тонкий и легкий корпус весом всего 179 граммов приятно держать в руке, а диагональ экрана в 6,78 дюйма позволит с комфортом смотреть видео и играть в игры. Смартфоны TECNO поддерживают подключение по Bluetooth 5.2, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фото и видео, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает быструю и плавную работу устройств. Тройная основная камера на задней панели позволяет делать яркие и четкие снимки в любых условиях. А для любителей безконтактных платежей смартфон также оснащен NFC. Благодаря операционной системе Android пользователи могут наслаждаться множеством доступных приложений и функций. Надежная защита от внешних воздействий обеспечивается классом защиты IP66 и влагозащищенным корпусом, что делает эти смартфоны идеальными для активного образа жизни. Возможность использования двух SIM-карт позволяет комфортно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, смартфоны TECNO предлагают впечатляющий набор функций, удовлетворяющий потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green

Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Только получили телефон, все в порядке, такой и хотели, сын доволен. Полную оценку товару можно дать лишь спустя время, посмотрев все его функции в действии, пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон во всех смыслах. покупкой доволен. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
тонкий, даже в чехле, по сравнению с сяоми, купленным знакомым.... снимает неплохо, звук при просмотре видео с двух сторон, с верху тоже есть динамик звучит как стерео колонка)), с объёмом. лёгкий удобный, шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Lana

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон. Брала себе и сыну. Все пришло очень хорошо упаковано, в заявленной комплектации и быстро. Технические качества тоже на высоте. Мы довольны приобретением.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Настя Г.

Достоинства:


Комментарий:
радио работало 1 час. даже от листания ленты в соцсетях он садиться быстро и греется
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Svetlana L.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не полностью разобралась. Есть мелкие нюансы, которые хотелось бы исправить. Пока непонятно: недоработка системы или просто не нашла, как это изменить). Например, при отключенном телефоне всегда включается один рингтон будильника, а не тот, который устанавливаешь. При включенном телефоне все ОК. Не нашла пока, можно ли отключить звук при включении смартфона, или хотя бы отдельно уменьшить громкость (орет круче будильника). В остальном пока все нравится (камера реально крутая для такой цены).
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
получила сегодня. разбираюсь, необычно- перешла был Самсунг. В комплекте нет скрепки и защитного стекла. Не хочет переносить данные со старого телефона и не устанавливает время и дату. Показывает Китайское время, и не хочет устанавливать сегодняшнюю дату. Пытаюсь разобраться. Особого восторга пока нет. Сам телефон аккуратный, тонкий, экран приятный, буду привыкать. В рекламе при покупке было указано, что телефон не боится воды, дождя- на это я и \"купилась\"! А в паспорте указано, что смартфон водопроницаемое устройство- не имеет защиты от попадания воды!? Это называется введение в заблуждение рокупателя! Вообщем не оправдал моих ожиданий. Пока не снимала камерой. Далее добавлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался супруге.Сказала что в руке лежит удобно.Пока осваивает.Позже добавим. Добавка, телефон работает без сбоев и зависаний,единственное ,не всегда срабатывает вход по отпечатку,попробуем перенастроить.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
я телефоном доволен, но было больше ожидании. если покупаете из-за камеры оставьте эту идею
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шустрый аппарат,со своей миссией справляется)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Назира Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хороший аппарат , пока слегка непривычно перешла с самсунга s20ultra. данные со старого тел перекинула через шнур по другому не получилось , после включения обновился по вай фаю . пока все нравится , позже дополню отзыв.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их отличным выбором для современных пользователей. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. Тонкий и легкий корпус весом всего 179 граммов приятно держать в руке, а диагональ экрана в 6,78 дюйма позволит с комфортом смотреть видео и играть в игры. Смартфоны TECNO поддерживают подключение по Bluetooth 5.2, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фото и видео, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает быструю и плавную работу устройств. Тройная основная камера на задней панели позволяет делать яркие и четкие снимки в любых условиях. А для любителей безконтактных платежей смартфон также оснащен NFC. Благодаря операционной системе Android пользователи могут наслаждаться множеством доступных приложений и функций. Надежная защита от внешних воздействий обеспечивается классом защиты IP66 и влагозащищенным корпусом, что делает эти смартфоны идеальными для активного образа жизни. Возможность использования двух SIM-карт позволяет комфортно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, смартфоны TECNO предлагают впечатляющий набор функций, удовлетворяющий потребности даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Только получили телефон, все в порядке, такой и хотели, сын доволен. Полную оценку товару можно дать лишь спустя время, посмотрев все его функции в действии, пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон во всех смыслах. покупкой доволен. к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
тонкий, даже в чехле, по сравнению с сяоми, купленным знакомым.... снимает неплохо, звук при просмотре видео с двух сторон, с верху тоже есть динамик звучит как стерео колонка)), с объёмом. лёгкий удобный, шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Lana

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон. Брала себе и сыну. Все пришло очень хорошо упаковано, в заявленной комплектации и быстро. Технические качества тоже на высоте. Мы довольны приобретением.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Настя Г.

Достоинства:


Комментарий:
радио работало 1 час. даже от листания ленты в соцсетях он садиться быстро и греется
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Svetlana L.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не полностью разобралась. Есть мелкие нюансы, которые хотелось бы исправить. Пока непонятно: недоработка системы или просто не нашла, как это изменить). Например, при отключенном телефоне всегда включается один рингтон будильника, а не тот, который устанавливаешь. При включенном телефоне все ОК. Не нашла пока, можно ли отключить звук при включении смартфона, или хотя бы отдельно уменьшить громкость (орет круче будильника). В остальном пока все нравится (камера реально крутая для такой цены).
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
получила сегодня. разбираюсь, необычно- перешла был Самсунг. В комплекте нет скрепки и защитного стекла. Не хочет переносить данные со старого телефона и не устанавливает время и дату. Показывает Китайское время, и не хочет устанавливать сегодняшнюю дату. Пытаюсь разобраться. Особого восторга пока нет. Сам телефон аккуратный, тонкий, экран приятный, буду привыкать. В рекламе при покупке было указано, что телефон не боится воды, дождя- на это я и \"купилась\"! А в паспорте указано, что смартфон водопроницаемое устройство- не имеет защиты от попадания воды!? Это называется введение в заблуждение рокупателя! Вообщем не оправдал моих ожиданий. Пока не снимала камерой. Далее добавлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался супруге.Сказала что в руке лежит удобно.Пока осваивает.Позже добавим. Добавка, телефон работает без сбоев и зависаний,единственное ,не всегда срабатывает вход по отпечатку,попробуем перенастроить.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
я телефоном доволен, но было больше ожидании. если покупаете из-за камеры оставьте эту идею
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шустрый аппарат,со своей миссией справляется)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Назира Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом хороший аппарат , пока слегка непривычно перешла с самсунга s20ultra. данные со старого тел перекинула через шнур по другому не получилось , после включения обновился по вай фаю . пока все нравится , позже дополню отзыв.


Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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