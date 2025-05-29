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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White

18 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
18 070 руб.  27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706155
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White

Базовая модель в серии стильных камерофонов Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе TECNO AI. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы — от редактирования фото до вызова такси. Tecno CAMON 40 также оснащён функциями генерации текстов и картинок, умного поиска в интернете, решения математических задач, переводчиком в реальном времени и возможностью расшифровки аудиозаписей и звонков. И это только небольшая часть доступных опций встроенного искусственного интеллекта.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень классный все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вадим У.

Достоинства:


Комментарий:
Дочери понравился телефон
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Лукьяненко В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Maksim M.

Достоинства:


Комментарий:
2 дня пользуюсь пока что всё норм
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей ж.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хорошей все нравится только у меня одна проблема сделать решил тёмную тему потом обратно стало как будто я,не делал нечего посмотрю как аккумулятор будет держать
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую.\nдополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Шмелев В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший рекомендую . мне очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Базовая модель в серии стильных камерофонов Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе TECNO AI. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы — от редактирования фото до вызова такси. Tecno CAMON 40 также оснащён функциями генерации текстов и картинок, умного поиска в интернете, решения математических задач, переводчиком в реальном времени и возможностью расшифровки аудиозаписей и звонков. И это только небольшая часть доступных опций встроенного искусственного интеллекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень классный все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вадим У.

Достоинства:


Комментарий:
Дочери понравился телефон
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Лукьяненко В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Maksim M.

Достоинства:


Комментарий:
2 дня пользуюсь пока что всё норм
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей ж.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хорошей все нравится только у меня одна проблема сделать решил тёмную тему потом обратно стало как будто я,не делал нечего посмотрю как аккумулятор будет держать
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, дочь довольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую.\nдополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Шмелев В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший рекомендую . мне очень нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.


Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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