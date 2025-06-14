Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black Базовая модель в серии стильных камерофонов Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе TECNO AI. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы — от редактирования фото до вызова такси. Tecno CAMON 40 также оснащён функциями генерации текстов и картинок, умного поиска в интернете, решения математических задач, переводчиком в реальном времени и возможностью расшифровки аудиозаписей и звонков. И это только небольшая часть доступных опций встроенного искусственного интеллекта. Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Apple , Samsung , Tecno , Honor , Huawei , Infinix , Realme , Белый , Зеленый , Оранжевый , Фиолетовый Теги товара: 256 GB , 12 GB , С NFC , С GPS , С Type-C , Две SIM-карты , Черный , Для пожилых людей , 8 ядер , для школьника , для первоклассника , С NFC , Две SIM-карты , Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
ИИшка делает резюме статьи прямо в браузере, генератор текста помогает быстро оформить мысли, удобный голосовой помощник, фото с флешснепом получаются чёткие без размытия и выделяет лучший момент
Комментарий:
Тут ИИ реально помогает в повседневных вещах. Часто читаю с телефона и теперь просто выделяю текст и получаю краткое резюме, не нужно всё пролистывать. Генератор текста в заметках тоже выручает: ввёл пару слов, и получил понятный текст. Съёмка тоже порадовала, включаю режим с флешснепом и например, когда ребенок не может усидеть на месте,а фотку красивую надо сделать, вот это вещь, ловит лучший момент и в итоге получается классная фотография. Работает с одного нажатия, удобно.
Достоинства:
Чёткий быстрый
Комментарий:
Даже не ожидал такого огромного каличества положииельных эмоций от этого смартфона. Покупал в начале лета и мне очень нравится этот аппарат
Достоинства:
Камера супер, фотографии получаются сочные, яркие.
Комментарий:
Смартфон очень понравился, в руке лежит отлично, ИИ в нем очень помогает в работе. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Умный помощник, автоматизация действий, ИИ‑навигация
Комментарий:
Сначала думал, что ассистент это как у всех: ничего толком не делает. А Элла оказалась умнее. Построила маршрут до нужного места, потом сама предложила вызвать такси. Такое ощущение, что она действительно учится на ходу. Полезная вещь, особенно в суматохе дня.
Достоинства:
Фото даже в движении, ИИ-обработка, дружит с приложениями Яндекса
Комментарий:
ИИ работает! Фото правлю в два клика, прямо в галерее редактор есть, там и дорисовать можно и всё лишнее убрать с панорамы. Умная помощница кроме стандартного ещё умеет и еду и такси заказывать, по сто раз повторять не надо, сразу же удалось любимые суши на нужный адрес формить. Режим для фоток в движении - тема, снимает лучше, чем если бы я с настройками на проф камере мучался.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black
Достоинства:
ИИшка делает резюме статьи прямо в браузере, генератор текста помогает быстро оформить мысли, удобный голосовой помощник, фото с флешснепом получаются чёткие без размытия и выделяет лучший момент
Комментарий:
Тут ИИ реально помогает в повседневных вещах. Часто читаю с телефона и теперь просто выделяю текст и получаю краткое резюме, не нужно всё пролистывать. Генератор текста в заметках тоже выручает: ввёл пару слов, и получил понятный текст. Съёмка тоже порадовала, включаю режим с флешснепом и например, когда ребенок не может усидеть на месте,а фотку красивую надо сделать, вот это вещь, ловит лучший момент и в итоге получается классная фотография. Работает с одного нажатия, удобно.
Достоинства:
Чёткий быстрый
Комментарий:
Даже не ожидал такого огромного каличества положииельных эмоций от этого смартфона. Покупал в начале лета и мне очень нравится этот аппарат
Достоинства:
Камера супер, фотографии получаются сочные, яркие.
Комментарий:
Смартфон очень понравился, в руке лежит отлично, ИИ в нем очень помогает в работе. Однозначно рекомендую
Достоинства:
Умный помощник, автоматизация действий, ИИ‑навигация
Комментарий:
Сначала думал, что ассистент это как у всех: ничего толком не делает. А Элла оказалась умнее. Построила маршрут до нужного места, потом сама предложила вызвать такси. Такое ощущение, что она действительно учится на ходу. Полезная вещь, особенно в суматохе дня.
Достоинства:
Фото даже в движении, ИИ-обработка, дружит с приложениями Яндекса
Комментарий:
ИИ работает! Фото правлю в два клика, прямо в галерее редактор есть, там и дорисовать можно и всё лишнее убрать с панорамы. Умная помощница кроме стандартного ещё умеет и еду и такси заказывать, по сто раз повторять не надо, сразу же удалось любимые суши на нужный адрес формить. Режим для фоток в движении - тема, снимает лучше, чем если бы я с настройками на проф камере мучался.