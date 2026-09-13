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Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black

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Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 1
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Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 11
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 12
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 13
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 14
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 15
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 16
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 17
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 18
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 19
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 20
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 21
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 22
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 23
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 24
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 25
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 26
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 27
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 28
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 29
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 30
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 31
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 32
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 33
Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate 70 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2832x1316
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество основных (тыловых) камер
4
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 11
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 12
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 13
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 14
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 15
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 16
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 17
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 18
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 19
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 20
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 21
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 22
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 23
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 24
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 25
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 26
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 27
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 28
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 29
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 30
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 31
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 32
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 33
  • Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705905
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate 70 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2832x1316
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Количество ядер
12
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
4
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
600

Описание товара Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black

HUAWEI Mate70 Pro сочетает в себе классический дизайн орбитального кольца камеры с премиальным покрытием корпуса из композитного стекловолокна. Вместе они выглядят просто восхитительно. Экран с пиковой яркостью 2500 нит обеспечивает четкость отображения даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря адаптивной частоте обновления LTPO 1–120 Гц смена кадров на экране происходит столь плавно, что вы буквально погружаетесь в контент с головой. Смартфон оснащен сверхпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, покрытие корпуса выполнено из композитного стекловолокна. Эти два фактора позволяют заново открыть понятие износостойкости. 1 500 000 спектральных каналов позволяют камере для ультрареалистичной съемки максимально естественно передавать все оттенки цветов во всем их великолепии. Даже при таком сложном освещении, как при постановке на сцене, ваши снимки будут объемными, яркими и с четкой фокусировкой на объекте. Моменты, которые делают ваш день особенным, теперь можно сохранить не только в статике, но и в динамике: будь то летящий по ветру листок или удивительный морской пейзаж.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate 70 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2832x1316
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Количество ядер
12
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Развернуть
Встроенная память
512
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
4
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI Mate70 Pro сочетает в себе классический дизайн орбитального кольца камеры с премиальным покрытием корпуса из композитного стекловолокна. Вместе они выглядят просто восхитительно. Экран с пиковой яркостью 2500 нит обеспечивает четкость отображения даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря адаптивной частоте обновления LTPO 1–120 Гц смена кадров на экране происходит столь плавно, что вы буквально погружаетесь в контент с головой. Смартфон оснащен сверхпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, покрытие корпуса выполнено из композитного стекловолокна. Эти два фактора позволяют заново открыть понятие износостойкости. 1 500 000 спектральных каналов позволяют камере для ультрареалистичной съемки максимально естественно передавать все оттенки цветов во всем их великолепии. Даже при таком сложном освещении, как при постановке на сцене, ваши снимки будут объемными, яркими и с четкой фокусировкой на объекте. Моменты, которые делают ваш день особенным, теперь можно сохранить не только в статике, но и в динамике: будь то летящий по ветру листок или удивительный морской пейзаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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