Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Mate 70 Pro 12/512Gb Black
HUAWEI Mate70 Pro сочетает в себе классический дизайн орбитального кольца камеры с премиальным покрытием корпуса из композитного стекловолокна. Вместе они выглядят просто восхитительно. Экран с пиковой яркостью 2500 нит обеспечивает четкость отображения даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря адаптивной частоте обновления LTPO 1–120 Гц смена кадров на экране происходит столь плавно, что вы буквально погружаетесь в контент с головой. Смартфон оснащен сверхпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, покрытие корпуса выполнено из композитного стекловолокна. Эти два фактора позволяют заново открыть понятие износостойкости. 1 500 000 спектральных каналов позволяют камере для ультрареалистичной съемки максимально естественно передавать все оттенки цветов во всем их великолепии. Даже при таком сложном освещении, как при постановке на сцене, ваши снимки будут объемными, яркими и с четкой фокусировкой на объекте. Моменты, которые делают ваш день особенным, теперь можно сохранить не только в статике, но и в динамике: будь то летящий по ветру листок или удивительный морской пейзаж.
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