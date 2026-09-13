Смартфон Blackview BV4800 Pro 4/128Gb Black
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV4800 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Процессор
Unisoc Tiger T606
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705892
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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон; Адаптер питания; USB Type-C кабель; Скрепка SIM-лотка; Инструкция; Руководство на русском языке; Гарантийная карта.
Линейка
Blackview BV4800 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
16+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
924
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Blackview BV4800 Pro 4/128Gb Black
Смартфон BlackView BV4800 Pro 4/128Gb в элегантном черном цвете – это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и высокие характеристики. Устройство снабжено мощным процессором и оперативной памятью объемом 4 Гб, что обеспечивает быструю работу приложений и плавность в многозадачном режиме. С 128 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые файлы, фотографии и видео, не беспокоясь о нехватке места.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон; Адаптер питания; USB Type-C кабель; Скрепка SIM-лотка; Инструкция; Руководство на русском языке; Гарантийная карта.
Линейка
Blackview BV4800 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
16+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
924
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон BlackView BV4800 Pro 4/128Gb в элегантном черном цвете – это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и высокие характеристики. Устройство снабжено мощным процессором и оперативной памятью объемом 4 Гб, что обеспечивает быструю работу приложений и плавность в многозадачном режиме. С 128 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые файлы, фотографии и видео, не беспокоясь о нехватке места.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 6.5 дюймов, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 6.5 дюймов, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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