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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White

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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 1
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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 3
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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 6
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 7
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 8
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 9
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 10
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 11
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 12
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 13
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 14
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 15
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 16
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 17
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 18
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 19
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 20
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 21
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 22
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 11
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 12
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 13
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 14
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 15
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 16
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 17
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 18
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 19
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 20
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 21
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 22
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705858
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
белый
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
60
Камера, МП
50МП+8МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White

**Смартфон Huawei Nova 13 12+512GB Белый** Huawei Nova 13 — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. С ним вы сможете наслаждаться высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями для творчества. **Основные характеристики:** * **Оперативная память:** 12 ГБ — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Внутренняя память:** 512 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео, приложений и документов. * **Цвет:** белый — элегантный и универсальный цвет, который подойдёт к любому стилю. **Преимущества:** * **Высокое качество изображения:** экран смартфона обеспечивает яркое и чёткое изображение, что делает просмотр контента более приятным. * **Мощный процессор:** гарантирует быструю работу и плавность при переключении между приложениями. * **Широкий функционал:** смартфон предлагает разнообразные возможности для творчества и развлечений, включая высококачественную камеру и поддержку различных приложений. Huawei Nova 13 — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, мощность и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
базовая
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
белый
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
60
Камера, МП
50МП+8МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 13 12+512GB Белый** Huawei Nova 13 — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. С ним вы сможете наслаждаться высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями для творчества. **Основные характеристики:** * **Оперативная память:** 12 ГБ — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Внутренняя память:** 512 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео, приложений и документов. * **Цвет:** белый — элегантный и универсальный цвет, который подойдёт к любому стилю. **Преимущества:** * **Высокое качество изображения:** экран смартфона обеспечивает яркое и чёткое изображение, что делает просмотр контента более приятным. * **Мощный процессор:** гарантирует быструю работу и плавность при переключении между приложениями. * **Широкий функционал:** смартфон предлагает разнообразные возможности для творчества и развлечений, включая высококачественную камеру и поддержку различных приложений. Huawei Nova 13 — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, мощность и удобство в одном устройстве.
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Отзывы


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