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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705847
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документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
443
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Black
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, чёрный (5109BQJG)**
HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти, который подойдёт как для работы, так и для развлечений. Он оснащён высокопроизводительным процессором и графическим ускорителем, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
**Основные характеристики:**
* **Память:** 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений.
* **Дисплей:** большой экран с высоким разрешением обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Камера:** тройная камера с высоким разрешением позволяет делать качественные фотографии и видео.
* **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
* **Дизайн:** стильный и элегантный дизайн в чёрном цвете.
Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и надёжное устройство для повседневного использования.
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
443
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, чёрный (5109BQJG)**
HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти, который подойдёт как для работы, так и для развлечений. Он оснащён высокопроизводительным процессором и графическим ускорителем, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства.
**Основные характеристики:**
* **Память:** 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений.
* **Дисплей:** большой экран с высоким разрешением обеспечивает яркое и чёткое изображение.
* **Камера:** тройная камера с высоким разрешением позволяет делать качественные фотографии и видео.
* **Аккумулятор:** ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
* **Дизайн:** стильный и элегантный дизайн в чёрном цвете.
Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и надёжное устройство для повседневного использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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