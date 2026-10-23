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Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL)

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Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 1
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 2
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 3
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 4
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 5
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 6
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 7
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 8
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 9
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 10
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 11
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 12
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 13
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 14
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 15
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 1
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 2
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 3
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 4
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 5
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 6
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 7
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 8
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 9
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 10
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 11
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 12
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 13
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 14
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 15
  • Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705830
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Характеристики

Бренд
Mi
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
278

Описание товара Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL)

Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W — это не просто аксессуар, а настоящая находка для любителей качественной музыки. Ее компактные размеры позволяют легко брать колонку с собой на прогулки, пикники или путешествия, а стильный дизайн делает ее привлекательным элементом в любом интерьере. Благодаря мощному звуку колонка подарит неповторимые эмоции от прослушивания любимых треков. Она легко подключается к смартфонам и планшетам по Bluetooth, что делает использование максимально удобным и простым.

Отзывы о товаре Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mi
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W — это не просто аксессуар, а настоящая находка для любителей качественной музыки. Ее компактные размеры позволяют легко брать колонку с собой на прогулки, пикники или путешествия, а стильный дизайн делает ее привлекательным элементом в любом интерьере. Благодаря мощному звуку колонка подарит неповторимые эмоции от прослушивания любимых треков. Она легко подключается к смартфонам и планшетам по Bluetooth, что делает использование максимально удобным и простым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Xiaomi Sound Pocket 5W (QBH4269GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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